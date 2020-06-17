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GeriFutbol Fenerbahçe - Trabzonspor maçı bitimi kavga! Altay Bayındır, Abdülkadir...
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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 09:47,

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı bitimi kavga! Altay Bayındır, Abdülkadir...

Kupada Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazanıp tur atlarken maç sonu saha içinde gerilim yaşandı

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İşte detaylar...

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Ziraat Türkiye Kupası'na Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak veda eden Fenerbahçe'de maçın ardından büyük üzüntü yaşandı.

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Fenerbahçe'nin yediği son gol sonrası sarı lacivertli oyuncular adeta yıkıldı.

4GERGİNLİK ÇIKTI
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GERGİNLİK ÇIKTI

Karşılaşmanın bitimiyle birlikte saha içinde gerginlik vardı.

5ALTAY ÇOK SİNİRLENDİ
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ALTAY ÇOK SİNİRLENDİ

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır ile bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Parmak arasında tartışma yaşandı.

6TERBİYESİZ
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'TERBİYESİZ'

Tartışma esnasında iki futbolcuyu Trabzonsporlu oyuncular ayırırken Altay, Parmak'a "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" dedi.

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Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular Altay Bayındır'ı güçlükle sakinleştirdi.

8SOYUNMA ODASINA
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SOYUNMA ODASINA

Arkadaşları daha sonra Altay'ı soyunma odasına götürdü.

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Trabzonsporlu futbolcu ise Abdulkadir'i sakinleştirip saha içinde sevinç yaşadı

10MAÇ SONU KONUŞTULAR
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MAÇ SONU KONUŞTULAR

Maçın bitimiyle saha içinde yaşananlar üzerine başkanlar Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu bir diyalog yaşadı.

11KOÇ TEBRİK ETTİ
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KOÇ TEBRİK ETTİ

Koç, karşılaşma bitimi Ağaoğlu'nu tebrik etti.

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DENİZ TÜRÜÇ'Ü ÇIKARMAKLA HATA ETTİK

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