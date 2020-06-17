Fenerbahçe - Trabzonspor maçı bitimi kavga! Altay Bayındır, Abdülkadir...

İşte detaylar...Ziraat Türkiye Kupası'na Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak veda eden Fenerbahçe'de maçın ardından büyük üzüntü yaşandı.Fenerbahçe'nin yediği son gol sonrası sarı lacivertli oyuncular adeta yıkıldı.Karşılaşmanın bitimiyle birlikte saha içinde gerginlik vardı.Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır ile bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Parmak arasında tartışma yaşandı.Tartışma esnasında iki futbolcuyu Trabzonsporlu oyuncular ayırırken Altay, Parmak'a Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz dedi.Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular Altay Bayındır'ı güçlükle sakinleştirdi.Arkadaşları daha sonra Altay'ı soyunma odasına götürdü.Trabzonsporlu futbolcu ise Abdulkadir'i sakinleştirip saha içinde sevinç yaşadıMaçın bitimiyle saha içinde yaşananlar üzerine başkanlar Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu bir diyalog yaşadı.Koç, karşılaşma bitimi Ağaoğlu'nu tebrik etti.