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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 08:29,

'Fenerbahçe tarihinde böylesi yaşanmadı, Mehmet Ekici Volkan Demirel'den...'

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Tahir Kum, Fenerbahçe - Trabzonspor maçında yaşananların perde arkasını kaleme aldı.

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Hani Sayın Ali Koç’un adaylık süreci sırasında kongre üyeleriyle yaptığı bir buluşmada gelen bir soruya “Siz hâlâ benim nasıl bir Fenerbahçe hayal ettiğimi anlayamamışsınız” cevabıyla büyük alkış topladığı o gün... Kısacası; 21 mayıs 2018 günü belirlenen ve ayakta alkışlanan, o ‘Ali Koç vizyonu!’

2HOCASIZ 100 GÜN
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HOCASIZ 100 GÜN

Ve sonrasında, ‘çıtanın ne yükseklikte olduğu bilinmediği için!’ o günden bu yana kimsenin kolay kolay “Başkanım şu isim de gündeminizdeymiş” gibi soru sormaya cesaret edemediği bir süreç. Ve iki yıl sonra bugün; 100 günü aşkın boş kalan bir Fenerbahçe Teknik Direktörlük koltuğu... Ardından prosedür gereği diploma kiralamak zorunda kalan bir ‘büyük’ kulüp...

3ALTYAPIDA 8 AY...
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ALTYAPIDA 8 AY...

Ve bunun üzerini, geçmişinde sadece 8 aylık bir alt yapı deneyimi olan kişi için “Altyapımızın başına geçecek” denerek örtme çabası. Sonuçta 21 Mayıs 2018 günü sayın Koç’un söylemleriyle büyük hayaller kuran Fenerbahçe camiasının 16 Haziran 2020 günü akla hayale gelmeyecek o felaket görüntüleri yaşaması... Ersun Yanal sonrası Fenerbahçe’nin futbol aklının teslim edildiği kişiler tarafından Trabzonspor kupa maçı günü yaşanan o tablo... “Ligdeki puan tablosuna razıyım” dedirtecek, görüntü.

4TAKTİKLER STAJYER ANTRENÖR VOLKAN DEMİRELDEN
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TAKTİKLER STAJYER ANTRENÖR VOLKAN DEMİREL'DEN

Yarınlarda, muhtemelen yedek kulübesinde görev vereceği antrenörünü (Volkan Demirel) tribünde yanına çağırarak talimatlar veren bir başkan profili. Pro lisanslı teknik direktörün hiçe sayıldığı, başkanın, futbolcunun ve stajer antrenörün Fenerbahçe teknik patronluğuna soyunduğu bir kulüp profili.

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Kenardaki o teknik adamı ve onca antrenör varken, oyuna girmeden önce son talimatlarını stajyer antrenör Volkan Demirel’den alan Mehmet Ekici.

6YUKARIDAKİ KULÜBE
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YUKARIDAKİ KULÜBE!

Gözü kulağı kenardaki teknik heyetten çok, yukarıdaki teknik heyette (!) olan bir futbolcu topluluğu... Oyundan alınmasına sinirlenen Deniz Türüç’ün, tribündeki Volkan hocasından azar yiyişi...

7SAHADAN ÇOK TRİBÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERLE İÇ ACITTILAR
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SAHADAN ÇOK TRİBÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERLE İÇ ACITTILAR

Yeni sezonun muhtemel sportif direktörü ve bugünün Fenerbahçe’sinin 1 numaralı futbol aklı Emre Belözoğlu’nun soyunma odasından telefonla yönlendirdiği bir kulüp olmuş, Fenerbahçe... Her ne kadar takım teknik direktörü olarak esame listesinde Tahir Karapınar’ın adı yazsa da Koç-Belözoğlu-Demirel konsorsiyumundan oluşan ‘teknik heyetiyle’ Trabzonspor karşısında final arayan sarı-lacivertliler sahadakinden çok tribündeki o görüntülerle iç acıttılar.

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Fenerbahçe elenebilir, kupada finali kaybedebilir. Ki, geçmişte ne tür kayıpları oldu, herkesin malumu... Fenerbahçe ligde havlu atabilir. Ki, geçmişte bunun daha kötülerini de yaşadı.

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Ama Fenerbahçe’nin geçmişinde şu Trabzonspor maçında yaşanan amatör ve ilkel görüntüler hiçbir zaman yaşanmadı...

10SUÇU, KABAHATİ DIŞARIDA ARAMA ÇABASI
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SUÇU, KABAHATİ DIŞARIDA ARAMA ÇABASI

Sahada durum böyle... İnanın masada da aynen öyle. İlk günlerden bu yana suçu-kabahati hep dışarıda başkalarında arama çabası. Ve bu sezon yaşanan hayal kırıklığını da yine Futbol Federasyonu’na ihale etme çabası... Sayın Nihat Özdemir’in sözlerinin üzerine adeta balıklama atlanması!... Kestirmeden halledilebilecek bir mevzunun bir hayli uzatılması...

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Mesela sayın Vefa Küçük’ün, malum mektubun kamuoyunla paylaşılması arzusunu yerine getiren sayın Nihat Özdemir’in bu konuda haksızlığa uğraması... Kısaca sahadaki sonuçları değiştiremeyenlerin, masada adeta gündem değiştirme uğraşında olması...

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TAHİR KARAPINAR: DENİZ TÜRÜÇ'Ü ÇIKARMAKLA HATA YAPTIK

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