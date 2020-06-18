'Fenerbahçe tarihinde böylesi yaşanmadı, Mehmet Ekici Volkan Demirel'den...'

HOCASIZ 100 GÜN Ve sonrasında, ‘çıtanın ne yükseklikte olduğu bilinmediği için!’ o günden bu yana kimsenin kolay kolay “Başkanım şu isim de gündeminizdeymiş” gibi soru sormaya cesaret edemediği bir süreç. Ve iki yıl sonra bugün; 100 günü aşkın boş kalan bir Fenerbahçe Teknik Direktörlük koltuğu... Ardından prosedür gereği diploma kiralamak zorunda kalan bir ‘büyük’ kulüp...