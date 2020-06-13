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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 12:43,

Fenerbahçe taraftarlarından Ozan Tufan tepkisi! Sercan Yıldırım...

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 yendiği maçın 14. dakikasında kırmızı kart gören Ozan Tufan'a sert tepkiler vardı...

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Fenerbahçe'de Kayserispor maçına kaptan olarak sahaya çıkan Ozan Tufan'ın henüz 14. dakikada kırmızı kart görmesi tepki çekti.

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Fenerbahçe, Kayserispor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etse de Ozan Tufan'ın erkenden gördüğü kırmızı kart çok konuşuldu.

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Sahaya Fenerbahçe kaptanı olarak çıkan Ozan, direkt kırmızı kart görüp takımını uzun süre 10 kişi bıraktı.

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Maçı Fenerbahçe'nin kazanmasına rağmen sarı lacivertli taraftarlar Ozan Tufan'a tepki gösterdi... İşte Fenerbahçe taraftarlarının tepkileri

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