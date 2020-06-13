Fenerbahçe taraftarlarından Ozan Tufan tepkisi! Sercan Yıldırım...

Fenerbahçe'de Kayserispor maçına kaptan olarak sahaya çıkan Ozan Tufan'ın henüz 14. dakikada kırmızı kart görmesi tepki çekti.Fenerbahçe, Kayserispor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etse de Ozan Tufan'ın erkenden gördüğü kırmızı kart çok konuşuldu.Sahaya Fenerbahçe kaptanı olarak çıkan Ozan, direkt kırmızı kart görüp takımını uzun süre 10 kişi bıraktı.Maçı Fenerbahçe'nin kazanmasına rağmen sarı lacivertli taraftarlar Ozan Tufan'a tepki gösterdi... İşte Fenerbahçe taraftarlarının tepkileri