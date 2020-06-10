Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ı getirince sosyal medya sallandı! Gustavo, Kuzey...
101 günlük teknik direktör arayışının ardından Fenerbahçe, takımın başına 2 yıldır takım çalıştırmayan, Süper Lig'de daha önceyardımcı hocalık yapmış Tahir Karapınar'ı getirince sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların tepkileri farklı oldu.
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Karapınar'ın 8 maç sonra ligin bitimiyle altyapı koordinatörü olacağı açıklanırken Fenerbahçeli taraftarlar yönetimin bu hamlesi sonrası tepkileri dile getirdi.
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Yapılan eleştirilerde bunca zaman beklendikten sonra geçici bir hocanın göreve gelmesi ciddi şekilde tartışıldı.
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Ersun Yanal ile yol ayrımına gittikten sonra teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe'de Futbol akademi altyapı koordinatörü olarak görevine getirilen Karapınar için, "Sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacaktır" açıklaması yapıldı.
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Sosyal medyada başkan Ali Koç ve sarı lacivertli idareciler adeta topa tutuldu.
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İşte yapılan etkileşim alan yorumlar...
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Tahir Karapınar kimdir?
Tahir Karapınar, 20 Nisan 1967 İzmir doğumlu eski futbolcu, teknik direktör.
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Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar boyunca Altay'da forma giyen Tahir Karapınar, 2009 yılında da teknik direktörlük kariyerine Altay ile başladı.
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53 yaşındaki Tahir Karapınar, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yaptı.
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Teknik direktör olarak sadece Altay'da görev alan Tahir Karapınar, 2011-12 yıllarında Gaziantepspor, 2013-14 yıllarında da Manisaspor'da yardımcı antrenörlük yaptı.
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Tahir Karapınar, son olarak 2017-18 sezonunda Konyaspor'da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştı.