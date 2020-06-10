Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ı getirince sosyal medya sallandı! Gustavo, Kuzey...

Ersun Yanal ile yol ayrımına gittikten sonra teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe'de Futbol akademi altyapı koordinatörü olarak görevine getirilen Karapınar için, "Sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacaktır" açıklaması yapıldı.