Fenerbahçe son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın listesindeki sürpriz isim Kadıköy'e! Yeni teknik direktör için Benitez konuşulurken...

VISCA İŞİ BU KEZ GERÇEKLEŞİYOR MU? Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan ve Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca'nın, gelecek sezon çubuklu formayı giymesi bekleniyor. Özellikle bu sezon başarılı grafiğinden uzak kalan 31 yaşındaki kanat için Medipol Başakşehir'in tutumu eskisi kadar katı olmayacak. Emre Belözoğlu'nun da sarı lacivertli kulüpte çalıştığı dönemde Visca'ya özel bir ilgisi olduğu bilinirken, kulüpten ayrılmasının ardından yine de bu transferde aktif rol oynayacağı iddia ediliyor. Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bosnalı oyuncunun da Fenerbahçe'ye gitmek istediği biliniyor.