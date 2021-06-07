Fenerbahçe son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın listesindeki sürpriz isim Kadıköy'e! Yeni teknik direktör için Benitez konuşulurken...
Şampiyonluk hasretine bu sezon da son veremeyen Fenerbahçe, gelecek sezon hata yapmak istemiyor. Ali Koç'un teknik direktörlük görevi için yabancı bir ismi işaret etmesinin ardından sarı lacivertlilerde transfer planlaması da değişti. İşte Fenerbahçe'den sıcak transfer haberleri...
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Fenerbahçe’de Ali Koç, başkanlığına yeniden aday olacağını açıkladığı toplantıda sarı lacivertli ekibin önümüzdeki sezon yabancı bir teknik direktörle yola devam edeceğini de duyurdu. Bu gelişmenin ardından gözler yeni hocaya ve yaz transfer döneminde yapılacak hamlelere çevrildi.
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MASADA ALTERNATİF ÇOK
Marca'nın haberine göre Fenerbahçe, 61 yaşındaki teknik direktör Rafael Benitez'i Haziran ayında İstanbul'a getirtecek. Sarı lacivertli cepheden bu konuda herhangi bir resmi açıklama gelmezken İspanyol teknik adamın alternatifleri de yönetim tarafından değerlendiriliyor. Ali Koç, basın toplantısında Alman veya Portekiz ekolünden bir hocaya daha sıcak yaklaştıklarını vurguladı.
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Fenerbahçe'de 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden ve genel olarak başarılı bir performans çizen Emre Belözoğlu ile yol ayrımına gidilmeden hemen önce ilk hamle forvet bölgesi için yapılmıştı.
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İLK HEDEF VEDAT MURİQİ AMA...
Fenerbahçe, Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi'yi kiralamak için harekete geçmişti. Emre Belözoğlu'nun direktifiyle yapılan bu hamlenin ardından Koç'un yabancı teknik direktör kararını açıklaması kafaları karıştırdı. Ancak sarı lacivertliler bu gelişmeye rağmen Kosovalı golcüyü 1 yıl daha kiralamak için tüm şartları zorlayacak. Forvet bölgesinde bu sezon yaşanan sorunun ardından hata yapmak istemeyen sarı lacivertlilerde bir diğer alternatif Benteke oldu fakat oyuncu kulübüyle sözleşme uzatınca bu transfer rafa kalktı.
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VISCA İŞİ BU KEZ GERÇEKLEŞİYOR MU?
Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan ve Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca'nın, gelecek sezon çubuklu formayı giymesi bekleniyor. Özellikle bu sezon başarılı grafiğinden uzak kalan 31 yaşındaki kanat için Medipol Başakşehir'in tutumu eskisi kadar katı olmayacak. Emre Belözoğlu'nun da sarı lacivertli kulüpte çalıştığı dönemde Visca'ya özel bir ilgisi olduğu bilinirken, kulüpten ayrılmasının ardından yine de bu transferde aktif rol oynayacağı iddia ediliyor. Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bosnalı oyuncunun da Fenerbahçe'ye gitmek istediği biliniyor.
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SOL BEKE AANHOLT
Fenerbahçe, daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği 30 yaşındaki Hollandalı sol beki yakın markaja aldı Sarı-lacivertli yönetim, kongrenin gölgesinde 30 yaşındaki sol bek için girişimlere başladı. Bu yaz sözleşmesi sona eren Hollandalı oyuncu, şu anda serbest oyuncu statüsünde yer alıyor. Patrick Van Aanholt'un bonservisinin elinde olması Fenerbahçe'nin bu transferdeki elini güçlendiriyor.
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GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDEYDİ
Tunus'un Esperance takımında forma giyen Romdhane'nin menajeri Aziz Ben Aissa, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili iki büyük kulübe öneride bulundu. Orta alanda görev yapan ve Tunus Milli Takımı'na da seçilen Ben Romdhane ile ilgili hem G.Saray'a hem F.Bahçe'ye geniş bir sunum yapıldı.
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ÖNCE TEKNİK ADAM BEKLENİYOR
Oyuncunun özellikleri tek tek anlatıldı. Genç yeteneğin hem 6 hem de 8 numarada oynayabilen iki yönlü bir orta saha olduğu bildirildi. Futbolcunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu öğrenildi. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe cephesinden henüz oyuncuyla ilgili adım atılmadı. Bunun sebebi olarak teknik direktör belirsizliği gösterildi. Oyuncu Lyon ve Hoffenheim kulübünün de radarında. Ancak Ben Romdhane, Afrika Şampiyonlar Ligi'nin sona ermesinin ardından son kararını verecek.
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SON İDDİA JOVETIC
Forvet bölgesi için ortaya atılan son isim ise Jovetic oldu. Fenerbahçe'nin son olarak Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Stevan Jovetic ile ilgilendiği öne sürüldü.