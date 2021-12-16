Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman? İşte UEFA Konferans Ligi müsabaka tarihi

21 BİN KİŞİLİK STADYUMLARI BULUNUYOR

Fenerbahçe’nin rakibi Slavia Prag, karşılaşmalarını 21 bin kişi kapasiteli Sinobo Stadyumu’nda oynuyor. Çekya’nın başkenti Prag’da yer alan ve 2008 yılında açılışı gerçekleştirilen stat, ülkedeki en modern statlar arasında yer alıyor.



Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag, Çekya Ligi'nde gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Jindrich Trpisovsky'nin göreve gelmesiyle birlikte ciddi bir çıkış yakalayan Slavia Prag, kendi liginde son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösterdi. Prag ekibi, bu sezon da topladığı 47 puanla 18 hafta sonunda en yakın rakibi Plzen'in 3 puan önünde lider durumda bulunuyor.



Çekya Ligi'nin yanı sıra son yıllarda Avrupa Ligi'nde de adından sıkça söz ettiren Slavia Prag, gerçekleştirdiği oyuncu satışlarıyla da kasasına ciddi bir gelir koymuş durumda. Çekya ekibi 2019 yılında Alex Kral'ı 12 milyon Euro'ya Spartak Moskova'ya, 2020 yılında Tomas Soucek'i 16 milyon Euro, Vladimir Coufal'i ise 6 milyon Euro'ya West Ham'a, bu sezon başında ise Abdallah Sima'yı 6.5 milyon Euro'ya Brighton'a satmıştı.



Çekya ekibi, Fenerbahçe ile eşleşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Slavia Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, kura çekimi öncesinde Fenerbahçe ile rakip olmak istediklerini ifade etmişti. Trpisovsky, “Stadyumları ve kulüpleri tanımak isterim. Bu yüzden Fenerbahçe’yi istiyorum. Güzel bir stadyumları var ve müthiş bir ortam olur. Kurada bize daha önce oynadığımız takımlar gelsin istemiyorum” şeklinde konuşmuştu. Kura çekiminin ardından kulubün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu" ifadeleri kullanıldı.



