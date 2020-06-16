Fenerbahçe şaşırttı! Trabzonspor maçına saatler kala...
Tahir Karapınar yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe yine şaşırttı...
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
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DÜDÜK CÜNEYT ÇAKIR'IN
Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'ten itibaren oynanacak karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır düdük çalacak.
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YARDIMCILAR BELLİ OLDU
Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
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KAYSERİSPOR MODELİ
Tahir Karapınar yönetiminde ikinci resmi müsabakasında çıkacak olan Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesinde olduğu gibi yine maç gününü aktivasyon idmanıyla geçirdi.
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AKTİVASYON ÇALIŞMASI YAPILDI
Sarı lacivertli ekip, bu akşam Trabzonspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesinde sahada aktivasyon çalışması yaptı.
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FUTBOLCULAR ÜÇ GRUBA AYRILDI
Isınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan Fenerbahçeli futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
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MAÇ SAATİNİ BEKLİYORLAR
Can Bartu Tesisleri'nde kampta bulunan sarı lacivertli oyuncular, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.
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VEDAT MURIQI SEVİNCİ
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Vedat Muriqi, Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyecek. Muriqi, hafif sakatlığı dolayısıyla Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de yer almamıştı. Tecrübeli santrfor, Hes Kablo Kayserispor karşısında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.
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HASAN ALİ KALDIRIM DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek. Tecrübeli futbolcu, sarı kart cezası sebebiyle Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyememişti.
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FENERAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ozan'ın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.