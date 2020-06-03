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GeriFutbol Fenerbahçe, Riva kampını hazırlık maçıyla tamamladı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 15:31,

Fenerbahçe, Riva kampını hazırlık maçıyla tamamladı

Fenerbahçe, TFF'nin başka takımla hazırlık maçına izin vermemesinin ardından kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaptı.

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Fenerbahçe, çalışmalarına kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaparak devam etti. Sarı-lacivertlilerin, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde 26 Mayıs’tan beri sürdürdüğü kamp da bugün itibarıyla sona erdi.

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Hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde sürdüren Fenerbahçe, kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaptı. Mücadeleyi, yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.

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Sarı-lacivertlilerin, 26 Mayıs’tan beri sürdürdüğü Riva kampı da bugün sona ermiş oldu. Fenerbahçe, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde devam edecek.

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