Fenerbahçe, Riva kampını hazırlık maçıyla tamamladı

Fenerbahçe, çalışmalarına kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaparak devam etti. Sarı-lacivertlilerin, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde 26 Mayıs’tan beri sürdürdüğü kamp da bugün itibarıyla sona erdi.