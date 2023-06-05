Fenerbahçe-Beşiktaş ikincilik hesabı || Beşiktaş Fenerbahçe ikili averajda kim önde, Süper Lig'de ikili averaj var mı 2023? Beşiktaş nasıl ikinci olur?

SÜPER LİG'DE HANGİ AVERAJA BAKILIR?

TFF'nin 2022 2023 mevzuatında şu bilgiler yer alıyor;



Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)



Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.



Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.



Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır. Bu müsabakanın da berabere sonuçlanması halinde altın gol atılana kadar yeni müsabaka başlatılır. Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;



Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)



Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.



Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)