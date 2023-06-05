Fenerbahçe-Beşiktaş ikincilik hesabı || Beşiktaş Fenerbahçe ikili averajda kim önde, Süper Lig'de ikili averaj var mı 2023? Beşiktaş nasıl ikinci olur?

Süper Lig'de ikinci kim olacak, Fenerbahçe ikinci nasıl olur, gibi sorular derbi maçıyla öne çıkan konulardan oldu. Spor Toto Süper Lig'de zor geçen sezonun ardından Galatasaray şampiyonluğu garantiledi. Beşiktaş ise Kasımpaşa'yı 5-2 ile geçerek puanını 77'ye çıkardı. Lig’in 37’nci hafta derbi maçında Fenerbahçe Galatasaray karşısında 3-0'lık mağlubiyet aldı. İstatistik hesaplamasına göre Siyah - beyazlılar şu an üçüncü sırada gözükse de iki takım ligi aynı puanla bitirdiğinde ikili averajdan üstün olduğu için sezonu ikinci tamamlayacak. Peki, Süper Lig'de averajda kim üstün? İşte, o konuların detayları.