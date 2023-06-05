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Fenerbahçe-Beşiktaş ikincilik hesabı || Beşiktaş Fenerbahçe ikili averajda kim önde, Süper Lig'de ikili averaj var mı 2023? Beşiktaş nasıl ikinci olur?

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Beşiktaş#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:15

Fenerbahçe ve Beşiktaş nasıl ikinci olur, sorusu taraftarlar tarafından gündeme geldi. Süper Lig'de Galatasaray Ankaragücü deplasmanında 4-1'lik galibiyet ile şampiyonluğu garantilerken, ikincilik maçı için Fenerbahçe Sarı Kırmızılılara konuk oldu. Beşiktaş Kasımpaşa'yı 5-2 ile geçerek puanını 77'ye yükseltirken, Fenerbahçe ise Galatasaray derbisinden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İki takımın eşit puana sahip olması durumunda Süper Lig'de ikili averaj sistemine bakılacak. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe ikili averajda kim önde, Süper Lig'de ikili averaj var mı 2023? İşte, Beşiktaş ve Fenerbahçe ikili averaj durumu ve ikincilik hesabı ile ilgili olası senaryolar...

1/5Fenerbahçe-Beşiktaş ikincilik hesabı || Beşiktaş Fenerbahçe ikili averajda kim önde, Süper Ligde ikili averaj var mı 2023 Beşiktaş nasıl ikinci olur

Süper Lig'de ikinci kim olacak, Fenerbahçe ikinci nasıl olur, gibi sorular derbi maçıyla öne çıkan konulardan oldu. Spor Toto Süper Lig'de zor geçen sezonun ardından Galatasaray şampiyonluğu garantiledi. Beşiktaş ise Kasımpaşa'yı 5-2 ile geçerek puanını 77'ye çıkardı. Lig’in 37’nci hafta derbi maçında Fenerbahçe Galatasaray karşısında 3-0'lık mağlubiyet aldı. İstatistik hesaplamasına göre Siyah - beyazlılar şu an üçüncü sırada gözükse de iki takım ligi aynı puanla bitirdiğinde ikili averajdan üstün olduğu için sezonu ikinci tamamlayacak. Peki, Süper Lig'de averajda kim üstün? İşte, o konuların detayları.

2/5FENERBAHÇE NASIL İKİNCİ OLUR İKİLİ AVERAJDA KİM ÜSTÜN

FENERBAHÇE NASIL İKİNCİ OLUR? İKİLİ AVERAJDA KİM ÜSTÜN?

Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-2 ile geçerek puanını 77'ye yükseltti ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile eşitledi.

Siyah - beyazlılar şu an üçüncü sırada gözükse de iki takım ligi aynı puanla bitirdiğinde ikili averajdan üstün olduğu için sezonu ikinci tamamlayacak. Bu hafta deplasmanda Galatasaray'a konuk olan sarı - lacivertliler mağlup olmadığı takdirde ikinciliği garantileyecekti. Çünkü Fenerbahçe'nin ligin son haftasında rakibi olan Gaziantep FK yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmişti ve otomatik olarak üç puanı hanesine yazdıracak.

3/5BEŞİKTAŞ NASIL İKİNCİ OLUR

BEŞİKTAŞ NASIL İKİNCİ OLUR?

Fenerbahçe, Nef Stadyumu'ndan puansız döndü. Bu durumda Beşiktaş son haftada Konyaspor'u mağlup ettiği takdirde ikili averajdan dolayı ikinci sırada sezonu tamamlamış olacak.

4/5SÜPER LİGDE HANGİ AVERAJA BAKILIR

SÜPER LİG'DE HANGİ AVERAJA BAKILIR?

TFF'nin 2022 2023 mevzuatında şu bilgiler yer alıyor;

Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.

Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır. Bu müsabakanın da berabere sonuçlanması halinde altın gol atılana kadar yeni müsabaka başlatılır. Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

5/5Fenerbahçe-Beşiktaş ikincilik hesabı || Beşiktaş Fenerbahçe ikili averajda kim önde, Süper Ligde ikili averaj var mı 2023 Beşiktaş nasıl ikinci olur

Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Süper Lig