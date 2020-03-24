Fenerbahçe maçını yöneten İspanyol hakemden corona virüs ve Fenerbahçe itirafı!
Corona virüs nedeniyle Avrupa'da futbol ve basketbol maçları ertelendi ancak İspanyol hakem Esperanza Mendoza Holgado'dan flaş Türkiye itirafı geldi.
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Spor Arena Dış Haber | İspanyol basketbol hakemi Esperanza Mendoza Holgado, İstanbul'da oynanan Fenerbahçe - Bourges maçının hakemiydi.
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12 Mart tarihinde oynanan maçı Fenerbahçe, 84-75 kazanmıştı. O karşılaşmanın hakemliğini yapan İspanyol Esperanza Mendoza Holgado ise günler sonra Türkiye itirafında bulundu.
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Mendoza, ''Fenerbahçe maçından önce koronavirüs testi pozitif çıkan bir oyuncunun maçını yönettiğimi öğrendim. Virüsün bana bulaşmasından korktum. Daha da önemlisi virüsü İstanbul'a yaymaktan korktum.'' sözlerini kullandı.
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İspanyol hakem, sözlerini şöyle sürdürdü;
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Virüsü Türkiye'ye yayma düşüncesinden korktuğum için kendimi odaya kitledim. Üstümde büyük bir sorumluluk taşıyormuş gibi hissettim.
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Geçen hafta amcamı kaybettik. Yaşlı bir insandı... Bu virüs hayatı tamamen etkiliyor. Kimseyle sarılamıyorsun.
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Şu anda her şey çok karışık. İnsanlar kurallara uymalı, kimsenin canını tehlikeye atamayız.
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Benim sağlığım şu anda iyi. Sürekli evdeyim. Çok sıkılıyorum, yapacak bir şey bulamıyorum ama durum bu. Dünya, ciddi bir krizin içinden geçiyor.