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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 11:47,

Fenerbahçe maçında Kayseri'de endişelendiren görüntüler! Bakan uyardı...

Fenerbahçe - Kayserispor maçını Kayseri'de açık alanda izleyen taraftarlar, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadı, ortaya endişe verici görüntüler çıktı.

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Koronavirüs sonrası Süper Lig, kaldığı yerden devam ederken Fenerbahçe - Kayserispor maçında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

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Kayseri'de takımlarının Fenerbahçe ile oynadığı maçı izleyen Kaysersipor taraftarlarının sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlemlendi.

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Kayserisporlu taraftarlar, Süper Lig'in 27. haftasında yapılan Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçını araçlarında dev ekrandan izledi.

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Uzun kuyruklar oluşturan taraftarların meşaleler yaktığı ve oldukça yakın olduğu görüldü.

5KAYSERİ MİLLETVEKİLİ UYARDI
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KAYSERİ MİLLETVEKİLİ UYARDI

Maçı izleyen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyardı.

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Mikrofonla taraftarlara seslenen Baki Ersoy, sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

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Kayseri'de maçı izleyen taraftarların büyük bir kısmında maske olmaması da endişe yarattı.

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Taraftarlar, takımlarının öne geçmesinin ardından büyük bir sevinç yaşarken sarılmaların olması da dikkat çekti.

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Ancak son dakikalarda yenilen 2 gol ve maçın 2-1 kaybedilmesi büyük bir üzüntü yarattı.

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