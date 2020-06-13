Fenerbahçe maçında Kayseri'de endişelendiren görüntüler! Bakan uyardı...

Koronavirüs sonrası Süper Lig, kaldığı yerden devam ederken Fenerbahçe - Kayserispor maçında ilginç görüntüler ortaya çıktı.Kayseri'de takımlarının Fenerbahçe ile oynadığı maçı izleyen Kaysersipor taraftarlarının sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlemlendi.Kayserisporlu taraftarlar, Süper Lig'in 27. haftasında yapılan Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçını araçlarında dev ekrandan izledi.Uzun kuyruklar oluşturan taraftarların meşaleler yaktığı ve oldukça yakın olduğu görüldü.Maçı izleyen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyardı. Mikrofonla taraftarlara seslenen Baki Ersoy, sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istedi.Kayseri'de maçı izleyen taraftarların büyük bir kısmında maske olmaması da endişe yarattı.Taraftarlar, takımlarının öne geçmesinin ardından büyük bir sevinç yaşarken sarılmaların olması da dikkat çekti.Ancak son dakikalarda yenilen 2 gol ve maçın 2-1 kaybedilmesi büyük bir üzüntü yarattı.