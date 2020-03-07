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Futbol
Haber Giriş: 07 Mart 2020 - 20:42, /

Fenerbahçe kulübesinde Emre Belözoğlu detayı

Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Fenerbahçe'de takımın başında Zeki Murat Göle yer alırken kulübedeki bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

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Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Fenerbahçe'de takımın başında Zeki Murat Göle yer alırken kulübedeki bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

2İLK 11DE 4 DEĞİŞİKLİK

İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçına göre Süper Lig'deki Yukatel Denizlispor karşılaşmasına ilk 11'inde 4 değişiklikle çıktı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, kadrosunda Trabzonspor'a 2-1 kaybettikleri yarı final ilk maçına göre 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı.

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Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçında sakatlanan Simon Falette ile bağırsak enfeksiyonu geçiren Deniz Türüç kadroda yer almazken, Tolga Ciğerci ile Jailson yedek kulübesinde oturdu. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan ilk 11'de görevlendirildi.

4TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE

TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın görevi bırakmasının ardından Yukatel Denizlispor karşısında takımın başında antrenör Zeki Murat Göle yer aldı. Zeki Murat Göle takımın başında kulübede bulunurken, Volkan Demirel de ısınma sırasında sahaya çıktı.

5DERDİ İLK KEZ 11DE

DERDİ İLK KEZ 11'DE

- Ferdi ligde ilk kez 11'deFenerbahçe'de genç futbolculardan Ferdi Kadıoğlu, ligde ilk kez 11'de forma şansı buldu. Geçen sezon başı transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

616LIK ÖMER FARUK KADRODA

16'LIK ÖMER FARUK KADRODA

- 16 yaşındaki Ömer Faruk kadrodaFenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, ilk kez A takım kadrosuna girdi.Geleceğin yıldızları arasında gösterilen 16 yaşındaki futbolcu, Yukatel Denizlispor karşısında 21 kişilik kadroya girerek ilk profesyonel maç heyecanını yaşadı. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırması esnasında önce Ömer Faruk'a seslendi.

7GUSTAVO STOPER, JAİLSON YEDEK

GUSTAVO STOPER, JAİLSON YEDEK

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, stoperde görev yaptı.Sezon başından beri savunma hattında istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertlilerde, bu bölgede genel olarak Jailson görevlendiriliyordu.Yukatel Denizlispor karşılaşmasında Serdar Aziz'in stoperdeki partneri Luiz Gustavo olurken, Jailson ligde 9 maç sonra yedek kulübesine çekildi.

8FENERBAHÇEDE 4 EKSİK

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

- Fenerbahçe'de 4 eksikFenerbahçe, Yukatel Denizlispor karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues, Sadık Çiftpınar ve Simon Falette'in yanı sıra bağırsak enfeksiyonu geçiren Deniz Türüç, kadroda yer almadı.

9EMRE BELÖZOĞLU KADRODA

EMRE BELÖZOĞLU KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer aldı. - Emre Belözoğlu kulübedeFenerbahçe'de sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer aldı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu, ligdeki Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinin ardından takıma döndü.

10KULÜBEDE EMRE DETAYI

KULÜBEDE EMRE DETAYI

Emre, teknik direktör eksikliğinde hafta içinde antrenmanda takımın başında yer alan isimlerden biri olmuştu. Emre Belözoğlu'nun maç sırasında kulübenin antrenörler tarafından kullanılan kısmında oturması dikkat çekti.

11SÜREKLİ TAKTİK VERDİ

SÜREKLİ TAKTİK VERDİ

Emre Belözoğlu, maç sırasında takım arkadaşlarına sürekli taktikler verdi. Adeta bir yardımcı antrenör gibi takım arkadaşlarına direktif yolladı.

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