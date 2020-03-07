Fenerbahçe kulübesinde Emre Belözoğlu detayı

Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçında sakatlanan Simon Falette ile bağırsak enfeksiyonu geçiren Deniz Türüç kadroda yer almazken, Tolga Ciğerci ile Jailson yedek kulübesinde oturdu. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan ilk 11'de görevlendirildi.