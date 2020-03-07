Haber Giriş: 07 Mart 2020 - 20:42,
Fenerbahçe kulübesinde Emre Belözoğlu detayı
Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Fenerbahçe'de takımın başında Zeki Murat Göle yer alırken kulübedeki bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.
Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Fenerbahçe'de takımın başında Zeki Murat Göle yer alırken kulübedeki bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.
İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçına göre Süper Lig'deki Yukatel Denizlispor karşılaşmasına ilk 11'inde 4 değişiklikle çıktı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, kadrosunda Trabzonspor'a 2-1 kaybettikleri yarı final ilk maçına göre 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı.
Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçında sakatlanan Simon Falette ile bağırsak enfeksiyonu geçiren Deniz Türüç kadroda yer almazken, Tolga Ciğerci ile Jailson yedek kulübesinde oturdu. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan ilk 11'de görevlendirildi.
DERDİ İLK KEZ 11'DE
- Ferdi ligde ilk kez 11'deFenerbahçe'de genç futbolculardan Ferdi Kadıoğlu, ligde ilk kez 11'de forma şansı buldu. Geçen sezon başı transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
16'LIK ÖMER FARUK KADRODA
- 16 yaşındaki Ömer Faruk kadrodaFenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, ilk kez A takım kadrosuna girdi.Geleceğin yıldızları arasında gösterilen 16 yaşındaki futbolcu, Yukatel Denizlispor karşısında 21 kişilik kadroya girerek ilk profesyonel maç heyecanını yaşadı. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırması esnasında önce Ömer Faruk'a seslendi.
GUSTAVO STOPER, JAİLSON YEDEK
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, stoperde görev yaptı.Sezon başından beri savunma hattında istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertlilerde, bu bölgede genel olarak Jailson görevlendiriliyordu.Yukatel Denizlispor karşılaşmasında Serdar Aziz'in stoperdeki partneri Luiz Gustavo olurken, Jailson ligde 9 maç sonra yedek kulübesine çekildi.
EMRE BELÖZOĞLU KADRODA
Fenerbahçe'de sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer aldı. - Emre Belözoğlu kulübedeFenerbahçe'de sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer aldı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu, ligdeki Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinin ardından takıma döndü.
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