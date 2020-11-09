Fenerbahçe - Konyaspor maçındaki pozisyonla ilgili şok iddia! 'Galatasaray, hakem...'

'FENERBAHÇE'YE KARŞI CEPHE OLUŞTU' "Ben bu pozisyonun hakemlerin yıllardır Fenerbahçe’ye karşı süren bir tutumu olarak görüyorum ve benim için sürpriz olmuyor en basit daha geçtiğimiz sezon Göztepe maçında yaşananları bile hatırlıyoruz. Fenerbahçe karşısında olan günlük hakem hataları değil bunlar bana göre planlı artık sadece MHK Başkanı demiyorum onlar değişiyor ama Türk hakemlerinin kendi arasında Fenerbahçe’ye karşı bir cephe oluşturduğunu düşünüyorum."