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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 15:35 | 

Fenerbahçe - Konyaspor maçındaki pozisyonla ilgili şok iddia! 'Galatasaray, hakem...'

Fenerbahçe - Konyaspor maçında iptal edilen golle ilgili tartışmalar sürerken bugün şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe-Konyaspor maçında Dimitris Pelkas'ın iptal edilen golü çok konuşulurken Yunan futbolcunun aşırtma vuruşuyla ağlara gönderdiği top VAR incelemesi nedeniyle iptal edilmişti.

2SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
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SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Fenerbahçeli Hukukçular Derneği ise Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi Ali Şansalan, VAR hakemi Koray Gençerler ve AVAR hakemi Zorbay Küçük hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

3TARTIŞMA ALEVLENDİ
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TARTIŞMA ALEVLENDİ

Hakem otoriteleri ve yorumcular da pozisyonla ilgili farklı görüşler bildirdi. En çarpıcı iddia ise Abdülkerim Durmaz'dan geldi.

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Tümer Metin ve Ali Gültiken, kurala göre yorumlanacaksa elle oynama kararının doğru olduğunu ifade etti.  

5ÇAKAR: POZİSYON GRİ BİLE DEĞİL
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ÇAKAR: POZİSYON GRİ BİLE DEĞİL

Tuncay Şanlı, kararın devam yönünde olması gerektiğini ifade ederken Ahmet Çakar "VAR hakemi ve maçın hakemi eli nasıl gördüler çok merak ediyorum. Hani VAR gri pozisyonlara karışmazdı. Bu pozisyon gri bile değil... Elle oynamak açık olmalı." dedi.

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Eski hakem Deniz Çoban: "Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde hakemlere verilen talimat, el vücuttan açık ise elle oynama var. MHK'nın talimatına göre bu penaltı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar tartışmalı pozisyonda VAR, devreye girmez." ifadelerini kullandı

7ANLAYIN Kİ VARLIK DEĞİL
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'ANLAYIN Kİ VAR'LIK DEĞİL'

Yazarımız Tahir Kum, "VAR'ın varlık gerekçesi; açık ve net hataları yani skandalları önlemek içindir... Yani böyle "bana göre sana göre" pozisyonlar için değil. Bunca zaman, onlarca yorumcu, onlarca açıdan bakıp hâlâ Valencia'nın pozisyonuyla ilgili ortak bir kararda buluşamamışsa anlayın ki o pozisyon VAR'lık bir pozisyon değildir!" şeklinde görüş bildirdi.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcu Abdulkerim Durmaz ise Spor Arena'ya yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı:

9DÜNDEN RAZIYDI
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'DÜNDEN RAZIYDI'

"Pozisyonun el olmadığını ve hakemlerin Fenerbahçe’ye karşı art niyetli olduğunu programda da söyledim, orta hakem zaten bu pozisyona dünden razıydı kendisi tatmin olmamasına rağmen golü iptal etti. Pozisyona gri diyorlar ama milyonlarca kez baksan oradan bir kol çıkmaz."

102.5-3 DAKİKA İNCELEDİ
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2.5-3 DAKİKA İNCELEDİ

"VAR’a gidip en 2.5-3 dakika inceledi bu pozisyonun gol olduğu söylemek için futbol yorumcusu olmaya bile gerek yok gözleri bozuk olmayan herkes pozisyona gol der."

11FENERBAHÇEYE KARŞI CEPHE OLUŞTU
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'FENERBAHÇE'YE KARŞI CEPHE OLUŞTU'

"Ben bu pozisyonun hakemlerin yıllardır Fenerbahçe’ye karşı süren bir tutumu olarak görüyorum ve benim için sürpriz olmuyor en basit daha geçtiğimiz sezon Göztepe maçında yaşananları bile hatırlıyoruz. Fenerbahçe karşısında olan günlük hakem hataları değil bunlar bana göre planlı artık sadece MHK Başkanı demiyorum onlar değişiyor ama Türk hakemlerinin kendi arasında Fenerbahçe’ye karşı bir cephe oluşturduğunu düşünüyorum."

12BEN DE YÖNETSEM KAZANSIN İSTEMEM
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BEN DE YÖNETSEM KAZANSIN İSTEMEM

Bunun sebebini de ‘taraftarlığa’ bağlıyorum. Mesela Ümit Öztürk’ün Galatasaraylı olduğu çok aşikardır geçen sezon Galatasaray’ın Alanyaspor ile oynadığı maçta skandal bir maç yönetti ve maçtan sonra Fatih Terim’in yanına gidip ‘biz ailece senin hayranınız‘ demişti, bu adamın Fenerbahçe maçını yönetirken hissiyatını düşünün. Ben de Galatasaray maçı yönetsem kazanmasını istemem açıkçası.

13VARIN KARIŞMAMASI LAZIM
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VAR'IN KARIŞMAMASI LAZIM

"Bu pozisyonda el olduğu için VAR’ın karışmaması lazım ama konu Fenerbahçe olunca karışıyorlar. Fenerbahçe’nin ligi koparmasına müsaade etmek istemiyorlar gönülleri gitmiyor."

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