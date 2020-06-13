Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası spor yazarları neler dedi?
Fenerbahçe'nin 2-1'lik Kayserispor galibiyeti sonrası spor yazarlarımız zorlu karşılaşmayı ve Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi.
UĞUR MELEKE: LEVERKUSENLİ WIRTZ VE FENERBAHÇELİ ÖMER FARUK BEYAZ
Emre-Kruse-Muriç’siz yetenek açısından çok kısıtlı bir Fenerbahçe 11’i vardı Kadıköy’de. Tabii ki Ozan Tufan’ın kırmızı kartıyla şartlar daha da zorlaştı sarı lacivertliler için. Ozan’ın kaptanlık bandı baskısı yaşıyor olabileceğini, özgür olur ve sadece oyununa odaklanırsa dünkü gibi gereksiz ve aşırı işlere kalkışmayacağını, bir süredir yakaladığı çıkışını sürdüreceğini düşünüyorum ben. Ozan’ın atılmasıyla merkezdeki yükü artan Gustavo, ne kadar büyük bir profesyonel olduğunu ispatladı dün akşam.
Hem Rienstra-Djedje-Mensah gibi dinamik bir üçlüye karşı ayakta kaldı, hem de harika 3 şut çıkarıp galibiyeti getirdi takımına. Fenerbahçe’nin yeni sezon yapılanmasında Gustavo’nun hem saha içi liderliğiyle, hem de bant verilirse kaptanlıkla önemli rol oynayacağını tahmin etmek güç değil.
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