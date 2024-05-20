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Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonluk düğümünde kritik karşılaşma! İşte FB İstanbulspor maçıyla iligili detaylar

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#Fenerbahçe#İstanbulspor#FB
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 11:00

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig 38. hafta karşılaşmaları kapsamında İstanbulspor'u konuk edecek. Şampiyonluk düğümünü çözecek karşılamada Fenerbahçe galibiyeti arayacak. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan müsabakanın günü, saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB İstanbulspor maçı saati ve kanalı...

1/4Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Şampiyonluk düğümünde kritik karşılaşma İşte FB İstanbulspor maçıyla iligili detaylar

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında düğümün çözüleceği Trendyol 38. haftada  İstanbulspor'u sahasında konuk edecek. Sporseverler ve iki takımın taraftarları merak içerisinde "Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman?" ve "Fenerbahçe İstanbulspor maçı, saat kaçta hangi kanalda?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte FB İstanbulspor maçıyla ilgili merak edilenler...

2/4FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe İstanbulspor maçı 26 Mayıs Pazar günü Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşmanın saati henüz belli olmadı. beIN Sports'tan yayınlanacak mücadelenin beIN'in hangi kanalında yayınlanacağı ise karşılaşmadan önce belli olacak.

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3/4FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe, kritik müsabakada karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecanın oldukça yüksek olduğu derbide kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Bu skorun ardından 17 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray, 99 puanda kaldı ancak liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe ise puanını 96'ya yükseltti ve sarı - kırmızılılar ile olan puan farkını 3'e indirdi vemutlu sona ulaşacak takım son hafta belirlenecek.

Son hafta sarı kırmızılılar Tümosan Konyaspor deplasmanına çıkacak, sarı lacivertliler ise küme düşmesi haftalar önce kesinleşen İstanbulspor’u konuk edecek.

4/4 SÜPER LİGDE İKİLİ AVERAJ KALKTI MI

SÜPER LİG'DE İKİLİ AVERAJ KALKTI MI?

Süper Lig'de ikili averaj sistemi halen geçerli durumda. Puan eşitliği durumunda ilk olarak takımlar arası oynanan maçlardaki sonuçlara bakılarak ikili averaj hesaplanır. Eğer bu maçlarda da puan ve gol averajı eşit ise, genel averaja bakılır. Eğer tüm bu hesaplamalar sonucunda hala bir üstünlük sağlanamazsa, daha fazla gol atan takım üstün sayılır. Tüm bu adımlar sonuç vermezse, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği diğer kriterler devreye girer​.

Eşitlik bu hallerde de devam ediyorsa belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanır, bir müsabaka sonucunda kazanan takım üstün sayılarak sonuç alınır. Bu müsabakanın da berabere sonuçlanması halinde altın gol atılana kadar yeni müsabaka başlatılır.

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#Fenerbahçe#İstanbulspor#FB

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