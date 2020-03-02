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GeriFutbol Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ersun Yanal'ın unutulmaz sözleri
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Futbol
Haber Giriş: 02 Mart 2020 - 16:40, /

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ersun Yanal'ın unutulmaz sözleri

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi sona erdi ancak 56 yaşındaki teknik direktörün sözleri hala akıllarda...

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Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal döneminin resmen sona ermesiyle birlikte akıllara Yanal'ın yaptığı unutulmaz açıklamalar geldi...

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Maç sonu basın toplantılarına yaptığı açıklamalarla damga vuran Ersun Yanal'ın Fenerbahçe için söylediği ve gündem olan sözlerini sizin için bir araya getirdik. İşte Ersun Yanal'ın unutulmaz sözleri...

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Biz şampiyon olacağız! Diğer takımlar sıralamayı belirlesin.

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Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır!

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Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır! Fenerbahçe'nin büyüklüğü şampiyonluktan daha büyüktür.

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Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür.

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Belki de bu beraberlikle Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik

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Biz çok büyük bir camiayız. Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. 4. Yıldız'ı birlikte kazanacağız.

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Sonuçta bu takım bir 11'le sahaya çıkıyor ve adı Fenerbahçe!

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Ersun Yanal, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmişti...

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