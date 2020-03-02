Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ersun Yanal'ın unutulmaz sözleri
Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi sona erdi ancak 56 yaşındaki teknik direktörün sözleri hala akıllarda...
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Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal döneminin resmen sona ermesiyle birlikte akıllara Yanal'ın yaptığı unutulmaz açıklamalar geldi...
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Maç sonu basın toplantılarına yaptığı açıklamalarla damga vuran Ersun Yanal'ın Fenerbahçe için söylediği ve gündem olan sözlerini sizin için bir araya getirdik. İşte Ersun Yanal'ın unutulmaz sözleri...
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Biz şampiyon olacağız! Diğer takımlar sıralamayı belirlesin.
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Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır!
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Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır! Fenerbahçe'nin büyüklüğü şampiyonluktan daha büyüktür.
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Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür.
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Belki de bu beraberlikle Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik
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Biz çok büyük bir camiayız. Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. 4. Yıldız'ı birlikte kazanacağız.
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Sonuçta bu takım bir 11'le sahaya çıkıyor ve adı Fenerbahçe!
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Ersun Yanal, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmişti...