Fenerbahçe idmanında dikkat çeken ayrıntı!

Süper Lig'e koronavirüse verilen ara sonra 12 Haziran tarihinin resmi olarak açıklanması sonrası kulüpler çalışmalarını sürdürüyor
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Çalışmalarına 4 Mayıs tarihinde başlayan Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta pozitif çıkan testlerin ardından idmanlara ara verildiği duyurulmuştu.
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Sarı lacivertliler, 1 hafta sonrasında tesis çalışanlarından birinin testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı Pazartesi günü bir kez daha Covid-19 PCR testine tabi tutulacaklardır." açıklamasını yaptı.
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Fenerbahçe, son test sonuçlarının negatif çıkmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.
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Ligin yeniden başlama tarihi olan 12 Haziran’a 1 aydan kısa bir süre kaldı. Sarı-Lacivertliler bu nedenle bir an önce takım çalışmalarına başlamak istiyor.
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Antrenörler Zeki Göle ve Volkan Demirel ile kaptan Emre Belözoğlu, bunun için detaylı bir antrenman programı hazırladı.
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Fenerbahçe A Takımı, Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Oyuncular 4’erli gruplar halinde topla yaptıkları ısınma çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı kuvvet ve dayanıklılık parkuruyla devam ettirdi.
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Antrenman aerobik koşuyla sona erdi.
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Öte yandan idmanda alınan tedbirler de dikkat çekti.
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Futbolcuların temas etmek durumunda olduğu idman aletleri özenli bir şekilde dezenfekte edildi