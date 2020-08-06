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GeriFutbol Fenerbahçe harcama limitine rağmen transfer bombalarını patlattı! Emre Belözoğlu arayıp hepsini bitirdi... Son Dakika Haberleri
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Hürriyet
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Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 07:33,

Fenerbahçe harcama limitine rağmen transfer bombalarını patlattı! Emre Belözoğlu arayıp hepsini bitirdi... Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe gece yarısı bombalarını tek tek patlattı. Harcama limitine rağmen adeta gövde gösterisi yapan sarı lacivertliler, Erol Bulut'un ardından bugün Mert Hakan Yandaş'ı açıklayacaktı. Fakat tatildeki Emre Belözoğlu'nun üst üste yaptığı transfer hamleleriyle bombanın pimi çekildi.

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Bilindiği gibi Fenerbahçe’nin harcama limitinin ezeli rakibi Galatasaray’dan 220 milyon, Beşiktaş’tan 120 milyon TL az olması sarı lacivertlilerin önümüzdeki sezon transfer yapmasına engel bir durum oluşturuyordu.

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Ligi 6. sırada bitiren Galatasaray yüzde 15’lik sapma oranıyla birlikte 493 milyon 398 bin 642 TL, Beşiktaş 298 milyon 99 bin 722 TL, Fenerbahçe 177 milyon 573 bin 89 TL, son şampiyon Başakşehir 170 milyon 654 bin 928 TL, lig ikincisi Trabzon ise 152 milyon 395 bin 425 TL harcayabilecekti.

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Ancak sarı lacivertli ekip TFF'nin açıkladığı ve transfer planlamasını alt üst edecek bu karara rağmen adeta gözünü kararttı ve dün itibarıyla bombaları tek tek patlattı.

4ÖNCE HOCA AÇIKLANDI
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ÖNCE HOCA AÇIKLANDI

Fenerbahçe ilk olarak Erol Bulut'un takımın başına getirildiğini 'Yuvana Hoş Geldin' mesajıyla duyurdu.

5BOMBANIN PİMİ ÇEKİLDİ
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BOMBANIN PİMİ ÇEKİLDİ

Fenerbahçe akşam saatlerinde resmi hesaptan pimi çekilmiş bomba emojisi paylaşmıştı. Herkes bu transferin Mert Hakan olacağını düşünüyordu. Belirlenen harcama limitine rağmen transferde hız kesmeyen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, taraftarı heyecanlandıracak flaş transferleri adeta tek günde bitirdi.

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MERT HAKAN BUGÜN AÇIKLANACAK

Sarı lacivertli ekip ilk olarak Galatasaray'ın elinde kaptığı Mert Hakan Yandaş'ı resmi olarak duyuracak. 4 yıllık sözleşme imzalanan orta saha oyuncusu bu sezonla birlikte Fenerbahçe formasını terletecek.

7KRUSE AYRILIĞI MALİ AÇIDAN ÖNEMLİ BERLİN YOLCUSU
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KRUSE AYRILIĞI MALİ AÇIDAN ÖNEMLİ! BERLİN YOLCUSU

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alman futbolcu Max Kruse, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e transfer oluyor. Bundesliga ekibi, henüz bir kulüple anlaşmayan Max Kruse'ye resmi teklifini sundu.

81 AYRILIK, 3 BOMBA TRANSFER DAHA
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1 AYRILIK, 3 BOMBA TRANSFER DAHA

Sözleşmesini tek taraflı fesheden Kruse'nin transferi resmileşirse sarı lacivertliler, ciddi bir mali yükten kurtulmuş olacak.

9VE GÖKHAN GÖNÜL 1+1 YILLIĞINA FENERBAHÇEDE
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VE GÖKHAN GÖNÜL 1+1 YILLIĞINA FENERBAHÇE'DE

Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini bir süredir değerlendiren Gökhan Gönül, transfer kararını verdi. TRT Spor'da yer alan haberde; Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah beyazlılarla anlaşamayan Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı kaydedildi.

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7 Ağustos'ta tatilden dönecek olan Gökhan Gönül'ün resmi sözleşmeyi imzalayacak.

11EŞİ HATİCE GÖNÜL PAYLAŞTI: YARIM KALAN AŞK
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EŞİ HATİCE GÖNÜL PAYLAŞTI: YARIM KALAN AŞK

Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. Hatice Gönül'ün paylaşımında "Yarım kalan hikayeler, yarım kalan aşklar gibidir" ifadeleri yer aldı.

12NOVAK AN MESELESİ
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NOVAK AN MESELESİ

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda biten Filip Novak, Fenerbahçe'ye imza atmaya yakın. Sarı-lacivertlilerin, Çekyalı sol bek ile son pürüzleri giderdikten sonra sözleşme imzalayacak.

13FENERBAHÇENİN TEKLİFİ CAZİP GELDİ
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FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ CAZİP GELDİ

Çekyalı futbolcunun bordo mavililerin yeni teklifine yanıt vermediği, Fenerbahçe'nin teklifinin daha cazip olduğu ve sarı lacivertlilere yakın olduğu iddia edildi. Midtjylland'dan 1.9 milyon euroya 2018 yılında transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerde 97 maçta 16 gol attı ve 10 asist yaptı.

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Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan ve Galatasaray ile de ismi anılan Caner Erkin için flaş bir gelişme yaşandı.

15BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
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BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Caner Erkin'in son olarak Galatasaray'a yakın olduğu iddia ediliyordu. Fakat tatildeki Emre Belözoğlu, Caner Erkin'le bir görüşme daha gerçekleştirdi.

16CANER İKNA OLDU
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CANER İKNA OLDU

Emre Belözoğlu, Caner Erkin'le görüşerek kendisini ikna etti.

17TOP MENAJERİNDE
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TOP MENAJERİNDE

Fenerbahçe yönetimi tecrübeli futbolcunun menajeriyle bir görüşme günü belirleyecek ve bu aşamadan sonra transfer gerçekleşecek.

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Böylece sarı lacivertli ekibin eski yıldızları tekrar Kadıköy'de buluşacak.

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