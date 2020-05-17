Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski teknik direktörü için harekete geçti! Son dakika transfer haberleri
Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli ekibin, yeni sezon öncesi Galatasaray'ın eski teknik direktörüne takımı emanet etmek istediği iddia edildi.
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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı.
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme birçok isim gelmişti.
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BJELICA, PELLEGRINI, DALIC DERKEN...
Fenerbahçe'de önceliğin Nenad Bjelica olduğu fakat Erol Bulut, Manuel Pellegrini ve Zlatko Dalic ile de temasların sürdüğü iddia edilmişti.
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Yerli teknik direktör için ilk aday Erol Bulut. Ancak yönetimin yabancı tercihinde olduğu belirtilmişti.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da divan toplantısında 3-4 hoca ile görüştüklerini dile getirmişti.
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Koç, açıklamasında, "Teknik direktör konusunda biz erteleme sürecinden önce de çalışmalarımız vardı. 3-4 hoca ile görüştük. Bir tanesiyle neredeyse el sıkışmışken EURO 2020'nin 2021'e atılmasıyla sekteye uğradık." ifadelerini kullanmıştı.
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Fotomaç'ta yer alan habere göre Ali Koç'un el sıkışmaya yakın olduğunu belirttiği teknik direktör ortaya çıktı.
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O İSİM ROBERTO MANCINI...
"3-4 hoca ile görüştük. Biri ile el sıkışmışken Euro 2020'nin ertelenmesiyle sekteye uğradık" diyen Ali Koç'un, anlaştığı ismin İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Mancini olduğu ifade edildi.
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G.SARAY'DAN SONRA...
Koç'un, "Türk futbolunu iyi bilen ya da çok çabuk adapte olabilecek" diye tanımladığı ismin Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunu yaşadığı 2013-14 sezonunda G.Saray'ı çalıştıran Mancini olduğu kaydedildi.
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EURO 2020'DE RAKİPTİ
İtalya Milli Takımı ile EURO 2020 biletini alan ve koronavirüs pandemisi ortaya çıkmasaydı, turnuvadaki ilk sınavını Türkiye'ye karşı verecek olan Mancini'nin, Fenerbahçe ile prensipte anlaştığı dile getirildi.
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Kulübe yakın kaynaklar, 55 yaşındaki hocanın, bizzat Ali Koç ile görüşme yaptığı, bir transfer listesi sunduğu ve EURO 2020 sonrasında direkt Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağını öne sürdü.
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Ancak turnuva ertelenince görüşmeler sekteye uğradı. Ancak temaslar kesilmiş değil. İtalya Futbol Federasyonu izin verirse Roberto Mancini, yeni sezonda Kanarya'yı çalıştırabilir.