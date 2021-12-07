Fenerbahçe Galatasaray kadınlar futbol takımı rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray dostluk maçının tarihi
Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımı dostluk maçı, Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu. Böylece 1909'da başlayan ezeli rekabet 2021 yılında kadın futbolunda da yerini almış oldu. Nef Stadyumu'nda kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için yapılan dostluk maçının ardından gözler Fenerbahçe-Galatasaray kadınlar futbol takımı rövanş maçına çevrildi. Rövanş maçı 2022 yılında oynanacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray kadınlar futbol takımı rövanş maçı ne zaman? İşte, maça dair ayrıntılı bilgiler.
Fenerbahçe Galatasaray kadınlar futbol takımı rövanş maçının tarihi, ilk maçın ardından sporseverlerin gündemine geldi. Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe galip gelirken iki takım rövanş maçında bir kez daha mücadele edecek. Ancak maçın tarih ve saati henüz belli olmadı.
Fenerbahçe Galatasaray kadınlar futbol takımı rövanş maçı ne zaman?
İki takım arasındaki rövanş maçı, 2022 yılında belirlenecek bir günde Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Maçın saat ve kanal bilgileri ilerleyen haftalarda belli olacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe’nin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için Nef Stadyumu’ndaki dostluk maçında karşılaştı. İki takım futbolcuları ilk derbi mücadelelerine üzerinde "Kadına şiddete son diyoruz" yazısının bulunduğu pankartlarla sahaya çıktı.
Galatasaray ile Fenerbahçe’nin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için Nef Stadyumu’ndaki dostluk maçında karşılaştı. İki takım futbolcuları ilk derbi mücadelelerine üzerinde "Kadına şiddete son diyoruz" yazısının bulunduğu pankartlarla sahaya çıktı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için oynanan dostluk maçına büyük ilgi gösterildi. Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Spor Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve çok sayıda davetli ile futbolsever tribünden takip etti.
“KADINA ŞİDDETE SON DİYORUZ”
Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri geçtiğimiz aylarda kadın futbol takımlarını kurarak kadın futbolu adına önemli bir adım atmışlardı.
2 Aralık tarihinde Galatasaray ve Fenerbahçe kulübü ortak bir paylaşım yaparak, "Tavrımız net, duruşumuz bir: Kadına şiddete son diyoruz" açıklamalarında bulunarak, kadın futbolunda ilk mücadelelerini oynayacaklarını duyurmuşlardı. Ayrıca ikinci maçın ise 2022 yılında kulüplerin ortak bir tarih belirleyerek Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacağı belirtilmişti. İki takım ilk olarak Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Böylece 1909'da başlayan ezeli rekabet 2021 yılında kadın futbolunda da yerini almış oldu.
Takımlar "Kadına Şiddete Son Diyoruz" sloganıyla sahaya çıktılar. Oyuncu değişiklikleri sırasında ise oyuna girenler "Kadın Ölümlerine Hayır", "Kadına Şiddete Son" vb. yazılı kartlar tuttu.
2 Aralık tarihinde Galatasaray ve Fenerbahçe kulübü ortak bir paylaşım yaparak, "Tavrımız net, duruşumuz bir: Kadına şiddete son diyoruz" açıklamalarında bulunarak, kadın futbolunda ilk mücadelelerini oynayacaklarını duyurmuşlardı. Ayrıca ikinci maçın ise 2022 yılında kulüplerin ortak bir tarih belirleyerek Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacağı belirtilmişti. İki takım ilk olarak Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Böylece 1909'da başlayan ezeli rekabet 2021 yılında kadın futbolunda da yerini almış oldu.
Takımlar "Kadına Şiddete Son Diyoruz" sloganıyla sahaya çıktılar. Oyuncu değişiklikleri sırasında ise oyuna girenler "Kadın Ölümlerine Hayır", "Kadına Şiddete Son" vb. yazılı kartlar tuttu.