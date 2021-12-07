Fenerbahçe Galatasaray kadınlar futbol takımı rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray dostluk maçının tarihi

Fenerbahçe Galatasaray kadınlar futbol takımı rövanş maçının tarihi, ilk maçın ardından sporseverlerin gündemine geldi. Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe galip gelirken iki takım rövanş maçında bir kez daha mücadele edecek. Ancak maçın tarih ve saati henüz belli olmadı.