Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken koreografi
Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ev sahibi Fenerbahçe taraftarlarının hazırladığı pankartlar ve koregrafi dikkat çekti.
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Fenerbahçe taraftarları, ilk düdük öncesi Kadıköy'de pankartlar ve koreografiler hazırladı.
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Maç başlamadan önce Ülker Stadyumu'nda açılan pankartta 'Seni de seni seveni de sevmiyoruz' yazıldı.
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Ayrıca kale arkasında açılan koreografide 20 maçtır Galatasaray'a karşı süren yenilmeme serisine göndermede bulunuldu.
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"Round 21, Your fear, your past" (21. Raunt. Korkun, geçmişin)" mesajı yazan koreografide Muhammed Ali ve Rocky figürleri kullanıldı.
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Galatasaray, geçmiş yıllarda Fenerbahçe derbisi için Rocky koreografisi yapmıştı. Böylece Fenerbahçe taraftarları, ezeli rakiplerine göndermede bulunmuş oldu.
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Öte yandan Fenerbahçeli ve Galatasaraylı futbolcular, karşılaşma öncesi seremoniye Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat’ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısı nedeniyle "Yeter Artık! #EsReicht #Hanau" yazılı pankartla çıktı.
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Tribünlerden de ırkçılığa karşı mesajlar paylaşıldı.