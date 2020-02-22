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Haber Giriş: 22 Şubat 2020 - 11:24, /

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesinde tarihe damga vuran notlar.. Derbi saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Bu hafta Süper Lig'de Fenerbahçe Galatasaray derbi heyecanı yaşanacak. İki takım arasında 111 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-123, gol sayısında da 535-485 üstünlüğü bulunuyor. Lig maçlarında Fenerbahçe 50, Galatasaray 33 galibiyet aldı. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesinde tarihe damga vuran notlar neler?.. Derbi saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

2FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?


Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

Ligde 126. sınav
Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 125 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

Son 10 resmi maç
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 7'si berabere tamamlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 7 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı 23 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Dev mücadele beIN sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

3Fenerbahçe derbide seyirci desteğiyle galibiyet arayacak

Fenerbahçe derbide seyirci desteğiyle galibiyet arayacak

Passolig verilerine göre Fenerbahçe, bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda 38 bin 777 kişiyle ligin seyirci ortalaması en yüksek kulübü konumunda. Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta 23 Şubat Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, sezonun geride kalan bölümünde taraftar desteğini arkasında en fazla hisseden takım olarak ön plana çıkıyor.

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Passolig verilerine göre Fenerbahçe, bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda 38 bin 777 kişiyle, ligin seyirci ortalaması en yüksek kulübü konumunda. Sarı-lacivertli takımın evinde oynadığı 10 maçta, toplam 387 bin 774 kişi tribünlerde yer aldı.

Galatasaray ise 34 bin 558 seyirci ortalamasıyla ezeli rakibinin yüzde 12 gerisinde kalarak, geçtiğimiz sezon bu alanda sahip olduğu liderliği Fenerbahçe'ye kaptırdı. Sarı kırmızılılar, iç sahadaki 12 karşılaşmada toplam 414 bin 704 futbolsevere ev sahipliği yaptı.


Derbi maçlara ilgi büyük
Bu sezon futbolseverler en çok ilgiyi derbi maçlara gösterdi.

Fenerbahçe'nin 16. haftada Beşiktaş ile Kadıköy'de oynadığı derbi maçı 44 bin 591 taraftar tribünden izledi.

Galatasaray'ın ise en fazla seyircili maçı 6. haftadaki Fenerbahçe derbisi oldu. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadeleyi 51 bin 62 taraftar takip etti. Fenerbahçe, 1 milyona ulaştı

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Derbi öncesi Fenerbahçe, Passolig Kart Ligi'nde 1 milyon sayısına ulaştı.Galatasaray, 1 milyon 77 binle bu alanda zirvede yer alırken, sarı-lacivertli kulüp de 1 milyon barajını aşan ikinci kulüp oldu.Beşiktaş'ın 809 bin, Trabzonspor'un ise 307 bin Passolig Kart sahibi taraftarı bulunuyor.Bu arada, Fenerbahçe'nin 1 milyonuncu Passolig Kart sahibi, Mardin'den İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen 19 yaşındaki Şerzan Heybetoğlu olmuştu. Heybetoğlu'nun, Passolig'in özel davetlisi olarak derbi mücadelesini locada izleyeceği duyurulmuştu

6Derbide beraberlik ön plana çıkıyor

Derbide beraberlik ön plana çıkıyor

Süper Lig'de 23 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan son maçların berabere bitmesi dikkati çekiyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de 23 Şubat Pazar günü yapacakları derbiyle Kadıköy'de 57. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren taraflar Kadıköy'de 56 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi sarı-lacivertliler 29, konuk sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 18 maçta eşitlik bozulmadı.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı 110 gole, Galatasaray 65 golle karşılık verdi.

İki takım arasında yeni adıyla Ülker Stadı'nda yapılan 36 lig maçından 23'ünü Fenerbahçe, 5'ini Galatasaray kazandı, 8 derbi de berabere sonuçlandı.

İki takım arasında oynanan 390 derbinin 146'sını Fenerbahçe, 123'ünü ise Galatasaray kazandı. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Türk futbolunun en önemli karşılaşmalarından olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, son dönemde alınan beraberliklerle ön plana çıkıyor.

Son 5 maç berabereFenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 5 lig maçı, beraberlikle sona erdi.

Ligde 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. O müsabakanın ardından ligde oynanan 5 karşılaşmadan da takımlar 3 puanla ayrılamadı.

Söz konusu mücadelelerin üçü 0-0, biri 1-1, biri de 2-2'lik skorla tamamlandı.

Derbide karşılaşacak golcülerin ortak özelliği: KazandırmakFenerbahçe ile Galatasaray'da golcü futbolcuların ortak bir özelliği dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muric, Galatasaray'da ise Adem Büyük ve Radamel Falcao'nun gol attığı maçlarda takımları puan kaybı yaşamıyor.

Sarı-lacivertlilerde Muric, bu sezon 10 maçta rakip fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, bu 10 maçın hepsini kazandı ve 30 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray ise Adem Büyük'ün fileleri havalandırdığı 5 ve Falcao'nun gol sevinci yaşadığı 4 karşılaşmayı da galip bitirdi.

Vedat Muric en suskun dönemindeFenerbahçe'nin en önemli hücum gücü Muric, bu sezon ilk kez 3 maç üst üste gol atamadı.

Son golünü 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında kaydeden Kosovalı santrfor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarını boş geçerek sarı-lacivertli formayla en suskun dönemini geçirdi.

Sarı-lacivertli takıma sezon başında transfer olan Muric, görev aldığı 21 lig maçında 12 kez fileleri havalandırken, ligin de en golcü 5 futbolcusundan biri konumunda bulunuyor.

Son haftaların golcüsü Adem BüyükGalatasaray'ın son haftalardaki çıkışında başrolü oynayan isim Adem Büyük oldu.

Radamel Falcao'nun sakatlığında yakaladığı oynama şansını iyi değerlendiren Adem, son 4 lig maçında 5 gol kaydetti.

Toplam 19 lig maçında attığı 6 golle sarı-kırmızılıların en golcü ismi olan Adem, derbide de formunu sürdürmek için formasını terletecek.

Galatasaray'ın bir diğer santrforu Falcao ise bu sezon 10 maçta forma giyebildi. Bu karşılaşmalarda 5 gol atan yıldız futbolcu, sakatlığından kurtularak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna dahil oldu.

Terim ile Yanal'ın derbi karnesiSüper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 62. kez derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 61 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 66 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 22 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise Galatasaray karşılaşmasıyla kariyerindeki 10. derbi maça çıkacak.

Yanal, daha önce sarı-lacivertli takımın başında Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da 9 derbide görev yaptı.

Fenerbahçe, 58 yaşındaki Yanal idaresinde çıktığı bu karşılaşmaların sadece 2'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 2'sini ise kaybetti.

Sarı-lacivertli takım, Ersun Yanal yönetiminde Galatasaray ile oynanan müsabakalarda bir galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

7Derbide kartlar havada uçuşuyor

Derbide kartlar havada uçuşuyor

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde oynanan maçlara sarı ve kırmızı kartlar damga vuruyor.

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takımın 41'i Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 52 randevusunda hakemler toplam 40 kırmızı, 299 da sarı kart kullandı.

Kırmızı kart gören futbolcularRekabetteki son 52 maçta iki takım oyuncuları da 20'şer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu dönemde Galatasaray'dan Emre Aşık (3), Hasan Şaş (2), Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'den ise Diego Lugano (3), Volkan Demirel (2), Bruno Alves (2), Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve Hasan Ali Kaldırım, bu süredeki maçlarda kırmızı kart gören isimler oldu.

Son maç sakin geçtiİki takım arasında oynanan son maç, rekabetteki diğer karşılaşmalara göre sakinliğiyle ön plana çıktı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan müsabakada oyunculara sadece 3 sarı kart gösterildi.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan derbide Galatasaray'dan Mariano Filho ve Marcao, Fenerbahçe'den ise Emre Belözoğlu sarı kart gördü.

8Fenerbahçe derbide seyirci avantajına güveniyor

Fenerbahçe derbide seyirci avantajına güveniyor

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbiye ev sahipliği yapacak sarı-lacivertliler, bu sezon sahasında sadece 1 kez mağlup oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak derbi için geri sayım sürerken, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu sezon iç saha ve deplasmanda gösterdikleri performans dikkati çekiyor.

Derbi öncesinde sarı-lacivertlilerin iç sahadaki olumlu, sarı-kırmızılıların ise deplasmandaki olumsuz performansı ön plana çıkıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon kazandığı puanların büyük bölümünü seyircisi önünde elde etti. Konuk Galatasaray ise ligde puanların çoğunu misafir olduğu karşılaşmalarda kaybetti.

Fenerbahçe evinde bambaşkaBu sezon ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe, seyircisi önünde ise başarılı sonuçlar aldı.

Elde ettiği puanların büyük bölümünü sahasında toplayan sarı-lacivertliler, ligde seyircisi önünde 10 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu müsabakalardan sadece 1'ini kaybeden, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, 7 karşılaşmayı kazandı ve 23 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı-lacivertliler bahsi geçen mücadelelerde rakip filelere 27 gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Galatasaray deplasmanda sıkıntılıBu sezon sahasında sadece 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, deplasmanda ise kötü bir performans ortaya koydu.

Sarı-kırmızılılar, ligde misafir olduğu 10 karşılaşmada 4 galibiyet alabildi. Söz konusu süreçte 3 beraberlik yaşayan Galatasaray, 3 kez de rakiplerine yenildi ve evinden uzakta 15 puan topladı.

Galatasaray bahsi geçen karşılaşmalarda rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.

Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyorSeyircisi önünde başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, kalesini gole kapatmakta ise zorlanıyor.

Sarı-lacivertliler, sahasındaki 10 maçta sadece Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'den gol yemedi.

Fenerbahçe, kalan 8 karşılaşmanın 6'sında kalesinde birer gol görürken, 2 maçta da ikişer gole engel olamadı.

9Galatasaraylılar Kadıköyde galibiyeti özledi

Galatasaraylılar Kadıköy'de galibiyeti özledi


Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da son 7 kulüp başkanı, Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamadı.

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da son 7 kulüp başkanı, Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamadı.

Galatasaray, derbi maçın yapılacağı Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli rakibi karşısında son galibiyetini 1999 yılında aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 20'si de lig olmak üzere 23 resmi maçta galibiyete ulaşamadı. Geçen 20 yılı aşkın sürede Galatasaray Kulübünün son 7 başkanı, futbol takımlarının Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyetini göremedi.

Sarı-kırmızılı takımın Kadıköy'deki son galibiyetinde, 1999'da kulüp başkanlığını Faruk Süren yürütüyordu. Faruk Süren'in ardından kulüpte başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Cansun (2001-2002), merhum Özhan Canaydın (2002-2008), Adnan Polat (2008-2011), Ünal Aysal (2011-2014), Duygun Yarsuvat (2014-2015), Dursun Özbek (2015-2018) ve mevcut başkan Mustafa Cengiz deplasmanda Fenerbahçe galibiyetine tanık olamadı.

9 teknik adam galibiyet yaşayamadı
Galatasaray'da dördüncü dönemini geçiren teknik direktör Fatih Terim'den önceki 9 teknik adam, Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamadı.

Kadıköy'de son galibiyetini Fatih Terim'in ilk döneminde alan sarı-kırmızılı ekip, Rumen Mircea Lucescu (3) ve Gheorghe Hagi (2), Belçikalı Erik Gerets (3), Alman Karl Heinz Feldkamp (2) ve Michael Skibbe (1), Hollandalı Frank Rijkaard (1), İtalyan Roberto Mancini (1), Hamza Hamzaoğlu (2) ve diğer bir Hollandalı Jan Olde Riekerink (1) yönetiminde deplasmandaki maçlarda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemedi.

Kadıköy'de derbi kazanan son teknik adam olan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında iki, üç ve dördüncü dönemlerinde 7 kez Fenerbahçe'ye konuk olurken, bu maçlarda galibiyet göremedi. Terim idaresindeki bu 7 maçta Galatasaray, 3 yenilgi ile 4 beraberlik yaşadı.

Dünya yıldızları da çare olamadı
Sarı-kırmızılı forma altında yerli ve yabancı birçok önemli futbolcu da deplasmanda Fenerbahçe karşısında son dönemde galibiyet göremedi.

Galatasaray'la önemli başarılar elde eden yıldız oyuncular, taraftarın Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veremedi.

Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda galibiyet alamadığı 20 yılı aşkın sürede Galatasaray formasını şu önemli oyuncular terletti:

Didier Drogba, Wesley Sneijder, Franck Ribery, Lukas Podolski, Faryd Aly Camilo Mondragon, Haim Revivo, Rigobert Song, Stjepan Tomas, Milan Baros, Fernando Muslera, Shabani Nonda, Mario Jardel, Cassio Lincoln, Abdul Kader Keita, Elano Blumer, Harry Kewell, Emmanuel Eboue, Felipe Melo, Johan Elmander, Bafetimbi Gomis, Fernando Reges, Kostas Mitroglou, Arda Turan, Ümit Karan, Abdullah Ercan, Umut Bulut, Selçuk İnan, Necati Ateş, Burak Yılmaz, Hamit Altıntop.

Galatasaray, Kadıköy'de 18 dakika üstün kaldı

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, bu kulvarda rakibi karşısında Kadıköy'de kazanamadığı son 20 maçta sadece 18 dakika skor üstünlüğü yakalayabildi.

Kadıköy'de rakibine ligde 20 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda önemli ve geçilmesi zor bir istatistiğe de imza attı. 2000-2001 sezonuyla başlayan söz konusu periyotta toplam 1800 dakikayı kapsayan 20 lig maçında, sarı-lacivertli ekip, 928 dakikalık süreyi skor olarak önde oynarken, 853 dakikada ise oyunda eşitlik hakim oldu.

Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine galibiyet göstermediği bu maçlarda 38 gol atarken, sarı-kırmızılılar 10 golle karşılık verebildi.

Üç maçta öne geçebildi

Galatasaray, Kadıköy'de kazanamadığı son 20 lig maçında sadece 3 kez öne geçebildi, bunlarda da 5, 8 ve 5 dakika üstün kalabildi.

Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe karşısında 5 dakikayı galip oynadığı maçı 4-1 kaybetti. Ligin 10. haftasındaki mücadelede 2. dakikada Cassio Lincoln'ün golüyle 1-0'lık üstünlük yakalayan Galatasaray karşısında 7. dakikada Selçuk Şahin'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağlayan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Emre Aşık'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçip, 48. dakikada Diego Lugano, 89. dakikada da Deivid de Souza'nın golleriyle sonuca gitmişti.

Galatasaray, 2012-2013 sezonunda ise 33. haftada 25. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçtiği maçı, Fenerbahçe'nin 33. ve 36. dakikada Pierre Webo ile bulduğu gollerle 2-1 kaybetmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Kadıköy'de oynanan derbinin 66. dakikasında Henry Onyekuru'nun golüyle öne geçti. Müsabaka, 71. dakikada Eljif Elmas'ın attığı golle beraberliği yakaladı ve derbi bu skorla sona erdi.

Galatasaray, deplasmanda derbi galibiyetine hasret

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 10 maçta galip gelemedi.

Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yenerek alan Galatasaray, sonraki 10 deplasman müsabakasından 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dönemde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 5 derbide 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 5 maçın birinde berabere kaldı, 4'ünü kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.

Son 18 derbinin 2'sini kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 18 derbinin sadece 2'sini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 9 maçta 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı 9 müsabakanın ise 6'sını kaybetti, birinde berabere kaldı, 2'sinden galibiyetle ayrıldı.

Rakipleriyle oynadığı bu 18 derbide 11 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.

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