Haber Giriş: 22 Şubat 2020 - 08:15,
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için olay yorum: ''Allak bullak olur...''
Futbolcu ve teknik adam olarak birçok derbiye çıkan Mustafa Denizli ve Hürriyet yazarlarından Mehmet Arslan, Fenerbahçe-Galatasaray maçını yorumladı.
Mustafa Denizli ve Mehmet Arslan, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçını masaya yatırdı.
SORU: İki tarafın da avantajlarını ve dezavantajlarını düşündüğünüzde kim daha çok öne çıkıyor?
M.D.: Şimdi bu maçın önemi şurada. Herkes Fenerbahçe-Galatasaray maçına kilitlendi. Ben sadece bu maça kilitlenmiyorum. Bu hafta oynanacak 180 dakikalık bir derbi var. Ligin üst sıralarını ya net olarak şekillendirecek ya da üst tarafı tam bir arapsaçına dönüştürecek. Fenerbahçe-Galatasaray maçını Beşiktaş-Trabzon maçından ayrı değerlendirmemek daha sağlıklı olur.
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