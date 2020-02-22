Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için olay yorum: ''Allak bullak olur...''

SORU: Bu tip maçları hem futbolcu hem teknik adam olarak defalarca yaşadınız. Hangisi daha zordur? Sahada olmak mı, kenarda olmak mı? M.D.: Öyle enteresan bir soru ki; ikisi birbirine çok yakın gibi gözükse de birbirinden çok farklı iki alan. Bir tanesinde verdiğin kararlar bir grubu, bir camiayı, milyonları etkileyecek kararlar... Ki bu kulübe oluyor. Bir diğeri ise kendi kararını kendin vereceğin alan. O da saha içi. O 90 dakikalık performansı, o günkü tercihleri, maç içindeki düşüncelerin belirler. Saha kenarında olmak ise kılık kırk yarmak, 90 dakikalık stratejiyi belirlemek, başlama, devam etme ve bitirme stratejisi dediğimiz kiminle başlayacaksın, oyununu gidişine göre kiminle devam edeceksin ve kiminle bitireceksin... Bunun için de 3 tane şansın var. Ya böyle oyunu değiştireceksin ya da oyun içindeki pozisyonları değiştireceksin. Şartlar ne olursa olsun oyununu sonucunda senin tercihlerin değerlendirecek. Başarı ve başarısızlık birinci derecede sana mâl edilecek. Dolayısıyla kenarda olmak her zaman çok daha zordur.