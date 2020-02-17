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Futbol
Haber Giriş: 17 Şubat 2020 - 20:42, /

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı! Falette...

Fenerbahçe, pazar günü ligde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00’de başladı.

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Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

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İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, idmanda istekli görüntüsüyle dikkatleri çekti.

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Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın (18 Şubat) yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray-Fenerbahçe maçı 23 Şubat tarihinde saat 19.00'da oynanacak.

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