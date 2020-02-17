Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı! Falette...

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00’de başladı.Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, idmanda istekli görüntüsüyle dikkatleri çekti.Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın (18 Şubat) yapacağı antrenmanla sürdürecek.Galatasaray-Fenerbahçe maçı 23 Şubat tarihinde saat 19.00'da oynanacak.