Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (8 Ağustos 2020) | Transfer turu

SARR İÇİN INTER VE BARCELONA DA DEVREDE Transfer bombalarını ardı ardına patlatan Fenerbahçe, Juan Jesus'un ardından yeni bir sol stoper operasyonuna başladı. Geçtiğimiz sezonu Fransız ekiplerinden Nice'te tamamlayan ve serbest kalan Malang Sarr, Avrupa'da birçok takım gibi Fenerbahçe'nin de gündeminde. 1999 doğumlu olan sol ayaklı Sarr'ın Inter ve Barcelona'nın da radarında olduğu konuşuluyor. Zor bir transfer gibi gözükse de Fenerbahçe, Fransız futbolcuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. (Sabah)