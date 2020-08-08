Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (8 Ağustos 2020) | Transfer turu
Süper Lig'de bomba transfer gelişmeleri yaşanıyor! Gündemdeki haberleri sizler için derledik...
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1
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TRANSFERDE SON DAKİKA GELİŞMELERİ
2020-2021 sezonu öncesi transferde heyecan dorukta. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinde arka arkaya son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte güne damga vuran sıcak transfer haberleri...
2
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MUSLERA'NIN YERİNE HERRERIN
Muslera'nın sakatlığı nedeniyle yeni sezon için kaleci transferi yapmayı planlayan Galatasaray'da gündeme son olarak İspanyol ekibi Athletic Bilbao'da forma giyen Iago Herrerin gelmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bilbao Sportif Direktörü Rafa Alkorta, oyuncunun ayrılığı için onay verdi. (Sabah)
3
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SMOLOV TRANSFERİ AN MESELESİ
Fenerbahçe, bonservisi Lokomotiv Moskova’da olan yıldız golcünün transferini bitiriyor... Eğer Ruslar bedelsiz kiralamaya ‘evet’ derse imzalar atılacak. (Takvim)
4
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DORUKHAN'LA BİR GÖRÜŞME DAHA
Beşiktaş yönetimi son zamanlarda başını en çok ağrıtan konulardan biri olan Dorukhan Toköz krizini çözmek için harekete geçiyor. Siyah- Beyazlılar 1 yıl sözleşmesi kalan ve ismi Fenerbahçe ile anılan milli futbolcuyla önümüzdeki hafta bir görüşme yapmayı planlıyor. (Takvim)
5
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STIVEN MENDOZA, TRABZONSPOR YOLUNDA
Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Fransız ekibi Ameins’te forma giyen kanat oyuncusu Stiven Mendoza’nın peşinde. Karadeniz Fırtınası ekibti ransferde oldukça ısrarcı. (Takvim)
6
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KAAN AYHAN İÇİN UMUT IŞIĞI
Fortuna Düsseldorf, Sassuolo'nun 2 milyon Euro'yu zamanında yatırmadığını iddia ederek Kaan Ayhan'ın transferini onaylamadı. G.Saray gelişmeleri takip ediyor. (Takvim)
7
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ZANKA, KOPENHAG YOLCUSU
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Danimarkalı stoper Zanka ülkesine dönmek üzere. Zanka’yı Kopenhag istiyor. Maaş sorunu çözülürse imzalar atılacak. (Takvim)
8
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BEŞİKTAŞ'TAN ELNENY İÇİN YENİ HAMLE
Beşiktaş'ın daha önce yeni sezonda devam etmeyi düşünmediği Elneny için yeni bir hamle yapma kararı aldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içinde Arsenal'le masaya oturacağı gelen bilgiler arasında. (Takvim)
9
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EKUBAN'A TEKLİF YAĞIYOR
Trabzonspor'un Ganalı forvet oyuncusu Ekuban için Al Hilal, Celtic ve Rangers kulüpleri adeta yarışıyor. ancak yönetim oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor. (Takvim)
10
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BABEL'U FULHAM KANCASI
Galatasaray'da yüksek maaşı ve performansı nedeniyle istenmeyen adam ilan edilen Ryan Babel yeniden İngiltere'ye dönebilir. Hollandalı yıldıza daha önce formasını giydiği Fulham'ın transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. (Takvim)
11
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F.BAHÇE'DEN İKİNCİ TRANSFER OPERASYONU
Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak’ı bitiren Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Fenerbahçe 2. dalgada yerli ve ligi bilen oyuncuları kadrosuna katmaya çalışacak. Steven Caulker, Kenan Karaman, Doğukan Sinik, Onur Bulut, Alpaslan Öztürk, Burak Kapacak liste başında. (Takvim)
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SERGEN: BALOTELLI'Yİ İSTİYORUM
Burak Yılmaz’ın yerine forvet arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’da flaş bir isim gündeme geldi. Sergen Yalçın'ın yönetimden Balotelli'yi istediği ve "Özel hayatını sorun etmeyin" dediği öğrenildi. (Takvim)
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TRABZONSPOR'DAN SORLOTH KARARI
Trabzonspor'un yıldızı Sörloth için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi. Menajerler İtalya ve Almanya'dan teklifler getiriyor. Yönetim 20 milyon Euro'dan aşağı kazanacağı teklifleri değerlendirmeyecek. 6 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu var. Yani 26 milyon Euro'dan aşağı teklifi değerlendirmeyi düşünmüyor. Sörloth, 26 milyon Euro'ya satılması durumunda Türk futbol tarihine geçecek. (A Spor)
14
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GALATASARAY'DA MEHMET EKİCİ SÜRPRİZİ
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü eski ritmini bulamayan Mehmet Ekici, Galatasaray'ın radarında... Ekici, G.Saray’ın maaş teklifini kabul ederse Fatih Terim de transfere sıcak bakıyor. Transfer birkagç üne netleşecek. (Takvim)
15
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SARR İÇİN INTER VE BARCELONA DA DEVREDE
Transfer bombalarını ardı ardına patlatan Fenerbahçe, Juan Jesus'un ardından yeni bir sol stoper operasyonuna başladı. Geçtiğimiz sezonu Fransız ekiplerinden Nice'te tamamlayan ve serbest kalan Malang Sarr, Avrupa'da birçok takım gibi Fenerbahçe'nin de gündeminde. 1999 doğumlu olan sol ayaklı Sarr'ın Inter ve Barcelona'nın da radarında olduğu konuşuluyor. Zor bir transfer gibi gözükse de Fenerbahçe, Fransız futbolcuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. (Sabah)
16
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BEŞİKTAŞ'A YENİ SAĞ BEK ALMANYA'DAN
Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Bundesliga 2 ekibi Karlsruhe ile sözleşmesi sona eren Burak Can Çamoğlu geldi. Siyah beyazlı yetkililer, Burak Can'ın menajeri ile önümüzdeki günlerde görüşecek. (Ajansspor)
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NOVAK'IN YERİNE MARLON
Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Novak'ın yerine sol bek arayışlarına başlayan Trabzonspor aradığı ismi Brezilya'da buldu. Trabzon yönetimi, takımdan ayrılan Çek yıldızın yerine Fluminense formasını giyen Marlon’u düşünüyor. (Takvim)
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NURİ ŞAHİN, ANTALYASPOR'A
Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'le olan kontratı sona eren ve yeni kulüp arayışlarına başlayan Nuri Şahin, Süper Lig'e transfer oluyor. Tecrübeli futbolcunun, Antalyaspor yönetimiyle masada olduğu ve pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi. (A Spor)
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VE HASAN ALİ BAŞAKŞEHİR'DE
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra birçok kulüple masaya oturan Hasan Ali Kaldırım tercihini yaptı. Tecrübeli sol bek dün Başakşehir ile 3 yıllık anlaşma sağladı. (Takvim)
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TRABZON'A GENÇ GOLCU: STIVEN PLAZA
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ileri hatta rekabetçi bir kadro kurmak için de kolları sıvadı. Bordo-mavililer Real Valladolid takımında forma giyen 21 yaşındaki Stiven Plaza için devreye girdi. (Sabah)
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BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ MARADONA
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Santos forması giyen Cueva'nın peşinde. Siyah-beyazlıların istediği 28 yaşındaki orta saha için, Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia de la Plata'nın da devrede olduğu ifade edildi. (Fotomaç)
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UĞURCAN ÇAKIR İÇİN SIKI PAZARLIK
Sheffield United, Uğurcan Çakır için Trabzonspor’a 20 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Bordo-Mavililer ise 22 milyon Euro istedi. İngilizler eğer rakamı yukarı çekerse iş bitecek. (Takvim)