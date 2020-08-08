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GeriFutbol Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (8 Ağustos 2020) | Transfer turu
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Haber Giriş: 08 Ağustos 2020 - 08:54,

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (8 Ağustos 2020) | Transfer turu

Süper Lig'de bomba transfer gelişmeleri yaşanıyor! Gündemdeki haberleri sizler için derledik...

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1TRANSFERDE SON DAKİKA GELİŞMELERİ
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TRANSFERDE SON DAKİKA GELİŞMELERİ

2020-2021 sezonu öncesi transferde heyecan dorukta. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinde arka arkaya son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte güne damga vuran sıcak transfer haberleri...

2MUSLERANIN YERİNE HERRERIN
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MUSLERA'NIN YERİNE HERRERIN

Muslera'nın sakatlığı nedeniyle yeni sezon için kaleci transferi yapmayı planlayan Galatasaray'da gündeme son olarak İspanyol ekibi Athletic Bilbao'da forma giyen Iago Herrerin gelmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bilbao Sportif Direktörü Rafa Alkorta, oyuncunun ayrılığı için onay verdi. (Sabah)

3SMOLOV TRANSFERİ AN MESELESİ
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SMOLOV TRANSFERİ AN MESELESİ

Fenerbahçe, bonservisi Lokomotiv Moskova’da olan yıldız golcünün transferini bitiriyor... Eğer Ruslar bedelsiz kiralamaya ‘evet’ derse imzalar atılacak. (Takvim)

4DORUKHANLA BİR GÖRÜŞME DAHA
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DORUKHAN'LA BİR GÖRÜŞME DAHA

Beşiktaş yönetimi son zamanlarda başını en çok ağrıtan konulardan biri olan Dorukhan Toköz krizini çözmek için harekete geçiyor. Siyah- Beyazlılar 1 yıl sözleşmesi kalan ve ismi Fenerbahçe ile anılan milli futbolcuyla önümüzdeki hafta bir görüşme yapmayı planlıyor. (Takvim)

5STIVEN MENDOZA, TRABZONSPOR YOLUNDA
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STIVEN MENDOZA, TRABZONSPOR YOLUNDA

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Fransız ekibi Ameins’te forma giyen kanat oyuncusu Stiven Mendoza’nın peşinde. Karadeniz Fırtınası ekibti ransferde oldukça ısrarcı. (Takvim)

6KAAN AYHAN İÇİN UMUT IŞIĞI
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KAAN AYHAN İÇİN UMUT IŞIĞI

Fortuna Düsseldorf, Sassuolo'nun 2 milyon Euro'yu zamanında yatırmadığını iddia ederek Kaan Ayhan'ın transferini onaylamadı. G.Saray gelişmeleri takip ediyor. (Takvim)

7ZANKA, KOPENHAG YOLCUSU
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ZANKA, KOPENHAG YOLCUSU

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Danimarkalı stoper Zanka ülkesine dönmek üzere. Zanka’yı Kopenhag istiyor. Maaş sorunu çözülürse imzalar atılacak. (Takvim)

8BEŞİKTAŞTAN ELNENY İÇİN YENİ HAMLE
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BEŞİKTAŞ'TAN ELNENY İÇİN YENİ HAMLE

Beşiktaş'ın daha önce yeni sezonda devam etmeyi düşünmediği Elneny için yeni bir hamle yapma kararı aldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içinde Arsenal'le masaya oturacağı gelen bilgiler arasında. (Takvim)

9EKUBANA TEKLİF YAĞIYOR
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EKUBAN'A TEKLİF YAĞIYOR

Trabzonspor'un Ganalı forvet oyuncusu Ekuban için Al Hilal, Celtic ve Rangers kulüpleri adeta yarışıyor. ancak yönetim oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor. (Takvim)

10BABELU FULHAM KANCASI
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BABEL'U FULHAM KANCASI

Galatasaray'da yüksek maaşı ve performansı nedeniyle istenmeyen adam ilan edilen Ryan Babel yeniden İngiltere'ye dönebilir. Hollandalı yıldıza daha önce formasını giydiği Fulham'ın transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. (Takvim)

11F.BAHÇEDEN İKİNCİ TRANSFER OPERASYONU
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F.BAHÇE'DEN İKİNCİ TRANSFER OPERASYONU

Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak’ı bitiren Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Fenerbahçe 2. dalgada yerli ve ligi bilen oyuncuları kadrosuna katmaya çalışacak. Steven Caulker, Kenan Karaman, Doğukan Sinik, Onur Bulut, Alpaslan Öztürk, Burak Kapacak liste başında. (Takvim)

12SERGEN: BALOTELLIYİ İSTİYORUM
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SERGEN: BALOTELLI'Yİ İSTİYORUM

Burak Yılmaz’ın yerine forvet arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’da flaş bir isim gündeme geldi. Sergen Yalçın'ın yönetimden Balotelli'yi istediği ve "Özel hayatını sorun etmeyin" dediği öğrenildi. (Takvim)

13TRABZONSPORDAN SORLOTH KARARI
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TRABZONSPOR'DAN SORLOTH KARARI

Trabzonspor'un yıldızı Sörloth için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi. Menajerler İtalya ve Almanya'dan teklifler getiriyor. Yönetim 20 milyon Euro'dan aşağı kazanacağı teklifleri değerlendirmeyecek. 6 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu var. Yani 26 milyon Euro'dan aşağı teklifi değerlendirmeyi düşünmüyor. Sörloth, 26 milyon Euro'ya satılması durumunda Türk futbol tarihine geçecek. (A Spor)

14GALATASARAYDA MEHMET EKİCİ SÜRPRİZİ
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GALATASARAY'DA MEHMET EKİCİ SÜRPRİZİ

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü eski ritmini bulamayan Mehmet Ekici, Galatasaray'ın radarında... Ekici, G.Saray’ın maaş teklifini kabul ederse Fatih Terim de transfere sıcak bakıyor. Transfer birkagç üne netleşecek. (Takvim)

15SARR İÇİN INTER VE BARCELONA DA DEVREDE
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SARR İÇİN INTER VE BARCELONA DA DEVREDE

Transfer bombalarını ardı ardına patlatan Fenerbahçe, Juan Jesus'un ardından yeni bir sol stoper operasyonuna başladı. Geçtiğimiz sezonu Fransız ekiplerinden Nice'te tamamlayan ve serbest kalan Malang Sarr, Avrupa'da birçok takım gibi Fenerbahçe'nin de gündeminde. 1999 doğumlu olan sol ayaklı Sarr'ın Inter ve Barcelona'nın da radarında olduğu konuşuluyor. Zor bir transfer gibi gözükse de Fenerbahçe, Fransız futbolcuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. (Sabah)

16BEŞİKTAŞA YENİ SAĞ BEK ALMANYADAN
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BEŞİKTAŞ'A YENİ SAĞ BEK ALMANYA'DAN

Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Bundesliga 2 ekibi Karlsruhe ile sözleşmesi sona eren Burak Can Çamoğlu geldi. Siyah beyazlı yetkililer, Burak Can'ın menajeri ile önümüzdeki günlerde görüşecek. (Ajansspor)

17NOVAKIN YERİNE MARLON
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NOVAK'IN YERİNE MARLON

Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Novak'ın yerine sol bek arayışlarına başlayan Trabzonspor aradığı ismi Brezilya'da buldu. Trabzon yönetimi, takımdan ayrılan Çek yıldızın yerine Fluminense formasını giyen Marlon’u düşünüyor. (Takvim)

18NURİ ŞAHİN, ANTALYASPORA
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NURİ ŞAHİN, ANTALYASPOR'A

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'le olan kontratı sona eren ve yeni kulüp arayışlarına başlayan Nuri Şahin, Süper Lig'e transfer oluyor. Tecrübeli futbolcunun, Antalyaspor yönetimiyle masada olduğu ve pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi. (A Spor)

19VE HASAN ALİ BAŞAKŞEHİRDE
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VE HASAN ALİ BAŞAKŞEHİR'DE

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra birçok kulüple masaya oturan Hasan Ali Kaldırım tercihini yaptı. Tecrübeli sol bek dün Başakşehir ile 3 yıllık anlaşma sağladı. (Takvim)

20TRABZONA GENÇ GOLCU: STIVEN PLAZA
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TRABZON'A GENÇ GOLCU: STIVEN PLAZA

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ileri hatta rekabetçi bir kadro kurmak için de kolları sıvadı. Bordo-mavililer Real Valladolid takımında forma giyen 21 yaşındaki Stiven Plaza için devreye girdi. (Sabah)

21BEŞİKTAŞIN RAKİBİ MARADONA
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BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ MARADONA

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Santos forması giyen Cueva'nın peşinde. Siyah-beyazlıların istediği 28 yaşındaki orta saha için, Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia de la Plata'nın da devrede olduğu ifade edildi. (Fotomaç)

22UĞURCAN ÇAKIR İÇİN SIKI PAZARLIK
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UĞURCAN ÇAKIR İÇİN SIKI PAZARLIK

Sheffield United, Uğurcan Çakır için Trabzonspor’a 20 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Bordo-Mavililer ise 22 milyon Euro istedi. İngilizler eğer rakamı yukarı çekerse iş bitecek. (Takvim)

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