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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (23 Ağustos 2020)
GeriFutbol Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (23 Ağustos 2020)
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Haber Giriş: 23 Ağustos 2020 - 09:58 | 

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (23 Ağustos 2020)

Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gündemdeki haberleri sizler için derledik...

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1
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2DIEGO PEROTTI - FENERBAHÇE
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DIEGO PEROTTI - FENERBAHÇE

Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlatmak üzere... Sarı-lacivertli kurmaylar, Arjantinli yıldız Diego Perotti ile anlaşma sağladıktan sonra kulübü Roma ile de söz kesti. Arjantinli sol kanat oyuncusu önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut'un ısrarla istediği Perotti için Kanarya'nın Roma'ya 1.9 milyon Euro civarında bir rakam ödeyeceği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Arjantinli sol kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçmişte adale sakatlıkları yaşayan 32 yaşındaki oyuncunun kalıcı bir sakatlığının olmadığı belirtildi. (Takvim)

3JAMES RODRIGUEZ - GALATASARAY
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JAMES RODRIGUEZ - GALATASARAY

Real Madrid, sarı-kırmızılı yönetime yıldız oyuncuyla görüşmesi için yetki belgesi verdi. James’le temaslar başlarken eğer anlaşma sağlanabilirse Real sözleşmesini uzatıp, Galatasaray’a kiralayacak. (Fotomaç)

4JEFF HENDRICK - BEŞİKTAŞ
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JEFF HENDRICK - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, İrlandalı orta saha oyuncusu Jeff Hendrick'i kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Ada temsilcisi Burnley ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncuyla ilk temas kuruldu. İrlandalı oyuncu, İstanbul'da yaşamaya olumlu baktığını belirtirken, siyah-beyazlılardan 3 senelik sözleşme ve yıllık 3.5 milyon Euro garanti ücret talep etti. Yönetim rakamı çok buldu ve Hendrick'e 2 milyon Euro önerdi. Yıldız orta saha bu öneriyi kabul ederse imza için Türkiye'ye gelecek. (Fanatik)

5GUSTAVO SCARPA - TRABZONSPOR
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GUSTAVO SCARPA - TRABZONSPOR

Trabzonspor transferde gözünü kararttı... Brezilya basınında Eto Guerra'nın haberine göre Karadeniz Fırtınası, Brezilya Ligi ekibi Palmeiras forması giyen Gustavo Scarpa ile ilgileniyor. Takvim'in haberine göre Trabzonspor'un 26 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Palmeiras ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden ve ofansif orta saha olarak oynayan Sparca, 2020 yılında forma giydiği 9 maçta 1 gol 1 asist kaydetti. (Takvim)

6MARCEL TISSERAND - FENERBAHÇE
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MARCEL TISSERAND - FENERBAHÇE

Başta Diego Godin, Malang Sarr, Bastos ve Mauricio Lemos olmak üzere birçok stoperle temas halinde olan Fenerbahçe’nin gündemine yeni bir isim daha girdi. Sarı-Lacivertliler, Bundesliga ekibi Wolfsburg’da forma giyen Marcel Tisserand için harekete geçti. Yönetimin 27 yaşındaki Kongolu yıldız için kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Wolfsburg kısa süre içinde kesin yanıtını verecek.

7MARIO GOTZE - GALATASARAY
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MARIO GOTZE - GALATASARAY

Üst düzey bir 10 numara transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine yeniden Almanların dünyaca ünlü yıldızı Mario Götze geldi. Alman basını, Dortmund kulübü ile yollarını ayıran 28 yaşındaki futbolcuya şu anda iki önemli teklif olduğunu belirtti ve bunlardan birinin MLS ekibi İnter Miami, diğerinin ise Galatasaray'dan geldiğini vurguladı. Haberde, "Götze futbol geleceğini belirlemek üzere. Başlangıçta Miami bir seçenekti ama oyuncu hâlâ Avrupa futbolunda devam etmek istiyor. Bu açıdan ismi ve markası güçlü olan Galatasaray daha iyi bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Önümüzdeki hafta içinde bu konuda somut bir gelişme olabilir" denildi. Cimbom, Götze ile görüşmüş ama anlaşamamıştı. (Fotomaç)

8NIKOLA KALINIC - BEŞİKTAŞ
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NIKOLA KALINIC - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta forvet transferi için girişimler sürerken, listenin üst sıralarında yer alan Nikola Kalinic için ülkesi Hırvatistan'dan sıcak bir haber geldi. Pazarlıkların içinde bulunan bir yetkili Sportske Novosti'ye konuşurken, siyahbeyazlıların bonservis ödemek istemediğini belirtti ve "Beşiktaş'ın ilgisi var ancak Atletico Madrid ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Roma'da yönetim değişikliğinin transferi engellediğini kaydeden kişi, "Roma satın alma opsiyonunu kullanıp Atletico'dan bonservisi alabilir. Ancak İtalyan ekibinde de yönetim değişti. Bir belirsizlik var" dedi. Atletico'nun 2018 yılında 14.5 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı Hırvat santrfor bu sezon Roma'da 15 lig maçında 5 gol atarken bir de asist yaptı. (Sabah)

9WAHBI KHAZRI & OLIVER BURKE - TRABZONSPOR
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WAHBI KHAZRI & OLIVER BURKE - TRABZONSPOR

Trabzonspor, 6 numarasını Brezilya'dan buldu ve Flavio Medeiros'u resmen renklerine bağladı. Yarın Türkiye'ye gelecek olan Flavio ile sezon başı 750 bin Euro'dan 4 yıllık anlaşan Fırtına, kulübü Bahia'ya da 1.2 milyon Euro ödeyecek. Sırada Wahbi Khazri ve Oliver Burke var.

10MARIO MANDZUKIC - FENERBAHÇE
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MARIO MANDZUKIC - FENERBAHÇE

Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldız Mario Mandzukic'i listenin ilk sırasına alan Sarı-Lacivertliler bütün şartları zorluyor. Fenerbahçe'nin 2 yıl için 5 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği 34 yaşındaki golcünün kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin teklifini 6 milyon Euro'ya çıkaracağı, sözleşmeye bazı bonus maddeleri de koyacağı öğrenildi. Hırvat yıldızın da biraz fedakarlık yapması halinde anlaşma sağlanabileceği belirtiliyor. (Takvim)

11RYAN BABEL - GALATASARAY
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RYAN BABEL - GALATASARAY

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Babel takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, “Tüm gücümü Galatasaray’da başarılı olmaya verdim” dedi. (Takvim)

12DORUKHAN TOKÖZ - UDINESE
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DORUKHAN TOKÖZ - UDINESE

İtalyan gazetelerinden Della Sport, Udinese’nin geçen sezon transferini bitiremediği Dorukhan Toköz için bir kez daha hamle yapacağını yazdı. Menajerler aracılığıyla Udinese’ye Dorukhan Toköz için teklif geldiğini öne süren Della Sport, “Bu da Udinese’ye bu konuda daha fazla pazarlık şansı tanıdı. Udinese böylece geçen sezondan çok daha uygun şartlarda Dorukhan’ı transfer edebilecek” dedi. (Takvim)

13CALEB EKUBAN - CELTIC
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CALEB EKUBAN - CELTIC

Celtic’in her görüşmede fiyat yükselttiği Ganalı yıldız Caleb Ekuban'a Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton'dan transfer izni çıkmadı. İngiliz hoca Trabzonspor yönetimine “Satarsak benzer yetenekte birini bulmak zor” dedi. (Fotomaç)

14ADEM LJAJIC - AL NASSR
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ADEM LJAJIC - AL NASSR

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'i gündemine aldı. Suudi basınında yer alan haberlere göre Al Nassr, alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet eden Giuliano ile yolları ayırmayı planlarken, yerine Ljajic'i düşünüyor. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Suudi Arabistan kulübü, Sırp yıldız için Beşiktaş'la transfer görüşmelerine başladı. Al Nassr, Giuliano ile yolları ayırabilirse Ljajic'in transferinin önünde hiçbir engel kalmayacak.

15OZAN KABAK - LEICESTER CITY
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OZAN KABAK - LEICESTER CITY

İngiliz Daily mail gazetesi, Leicester City'nin bu sezon Bundesliga'da Schalke 04 formasıyla gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı istediğini yazdı. Haberde, Ozan Kabak'ın Jonny Evans yerine Çağlar Söyüncü ile iyi bir ikili olabileceği ve Leicester City'nin yeni defans hattını oluşturabilecekleri bilgisine yer verildi.

16ATAKAN ÜNER - BEŞİKTAŞ
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ATAKAN ÜNER - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Altınordu’dan Atakan Üner ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, İzmir ekibine 150 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç oyuncu Beşiktaş’ta büyük işler yapacağına inandığını ifade etti. (Takvim)

17YORDAN OSORIO - TRABZONSPOR
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YORDAN OSORIO - TRABZONSPOR

Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Yordan Osorio'yu gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-Mavililerin bonservisi Porto'da olan ama geçen sezonu Zenit'te geçiren Venezuellalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi. Trabzonspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Osorio, stoper mevkiinin yanı sıra ön liberoda da görev yapabiliyor. (Takvim)

18MUNİR MOHAND MOHAMEDI - BEŞİKTAŞ
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MUNİR MOHAND MOHAMEDI - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın kaleci adayları arasında yer alan Malaga’nın kalecisi Munir Mohand Mohamedi'nin Siyah-Beyazlı takımda forma giymek için İspanyol kulübünün yöneticilerine baskı yaptığı öğrenildi. Fas asıllı kaleci Beşiktaş’a gelmek tüm için şartları zorluyor. (Takvim)

19MANUEL DA COSTA - HATAYSPOR
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MANUEL DA COSTA - HATAYSPOR

Trabzonspor'un göndermek istediği Manuel da Costa'ya Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor talip oldu. TFF 1. Lig'de şampiyon olarak üst lige yükselen 34 yaşındaki oyuncu, Güney ekibiyle anlaşırsa bordo-mavililer de her türlü kolaylığı sağlayacak. Tecrüebli isim Eddie Newton'ın gelecek sezon planları arasında yer almıyor. (Fotomaç)

20OMAR NIASSE - BEŞİKTAŞ
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OMAR NIASSE - BEŞİKTAŞ

Forvet transferi arayışlarını hızlandıran Beşiktaş’ta gündeme gelen son isim Oumar Niasse oldu. Siyah-Beyazlılar’ın Everton’dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Senegalli golcü için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü. Omar Niasse'nin ismi uzun süre Galatasaray'la da anılmıştı.

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