Fenerbahçe derbisi öncesi yıkım! Galatasaray kalecisi Muslera'ya büyük tepki ve bomba iddia!
Galatasaray'da kritik Fenerbahçe derbisi öncesi herkes bunu konuşuyor...
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Geçtiğimiz sezon Rize'de talihsiz sakatlık yaşayan ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalan Muslera, bir türlü eski görüntüsüne dönemedi.
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Galatasaray'da sezona hatalarla başlayan Muslera, son zamanlarda bunları törpülese de Uruguay Milli Takımı'nda toparlayamıyor.
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URUGUAY'DA BÜYÜK ÖFKE
Muslera, Uruguay'ın Bolivya'ya 3-0 yenildiği maçtan sonra Dünya Kupası şansını zora sokan Uruguay Milli Takımı'nda tartışmalara sebep oldu.
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Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ve milli takımında da hatalı goller yiyen Muslera tepki çekti.
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ELİNDEN KAÇIRDI
Karşılaşmanın 29. dakikasında Carlos Arce'nin ortasında topu elinden kaçıran Muslera, kendi kalesine gol attı. Kaptan Godin, ağlara giden topu çıkarmaya giderken çılgına dönerek Muslera'ya söylendi.
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URUGUAY KARIŞTI
Milli Takım'da neredeyse her maç bir skandal gol yiyen tecrübeli kalecinin artık formayı bırakması gerektiği şeklinde görüş belirtenler var.
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CAPS YAPTILAR
Muslera hakkında Uruguay'da yapılan bir caps, dünya genelinde spor siteleri sayfalarında adeta elden ele dolaştı.
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GALATASARAY'DA ENDİŞE
Dünya Kupası'ndan sonra milli takıma veda edeceği açıklanan oyuncu için daha erken bir değişiklik yaşanabileceği iddia edilirken asıl büyük endişeyi Galatasaray cephesi yaşıyor.
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Bu sezon Süper Lig'de de Göztepe ve Beşiktaş maçlarında hatalı goller yiyen Fernonda Muslera, 12 maçta kalesinde 15 gol gördü. Bu kötü grafik Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılıları endişelendiriyor.
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Öte yandan sarı kırmızılıların Muslera ile rekabet edebilecek bir kaleci düşündüğü de iddialar arasında. Göztepe'den İrfan Can Eğribayat bunun için en güçlü aday.
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Muslera ,2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'in Uruguay'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmaya da yaptığı hatalarla damga vurmuş; Lionel Messi'nin Arjantin'in öne geçiren golünde yaptığı hata Uruguay basınında da gündem olmuştu.