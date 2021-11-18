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GeriFutbol Fenerbahçe derbisi öncesi yıkım! Galatasaray kalecisi Muslera'ya büyük tepki ve bomba iddia!
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Futbol
Haber Giriş: 18 Kasım 2021 - 08:41 | 

Fenerbahçe derbisi öncesi yıkım! Galatasaray kalecisi Muslera'ya büyük tepki ve bomba iddia!

Galatasaray'da kritik Fenerbahçe derbisi öncesi herkes bunu konuşuyor...

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Geçtiğimiz sezon Rize'de talihsiz sakatlık yaşayan ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalan Muslera, bir türlü eski görüntüsüne dönemedi.

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Galatasaray'da sezona hatalarla başlayan Muslera, son zamanlarda bunları törpülese de Uruguay Milli Takımı'nda toparlayamıyor.

3URUGUAYDA BÜYÜK ÖFKE

URUGUAY'DA BÜYÜK ÖFKE

Muslera, Uruguay'ın Bolivya'ya 3-0 yenildiği maçtan sonra Dünya Kupası şansını zora sokan Uruguay Milli Takımı'nda tartışmalara sebep oldu.

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Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ve milli takımında da hatalı goller yiyen Muslera tepki çekti.

5ELİNDEN KAÇIRDI

ELİNDEN KAÇIRDI

Karşılaşmanın 29. dakikasında Carlos Arce'nin ortasında topu elinden kaçıran Muslera, kendi kalesine gol attı. Kaptan Godin, ağlara giden topu çıkarmaya giderken çılgına dönerek Muslera'ya söylendi.

6URUGUAY KARIŞTI

URUGUAY KARIŞTI

Milli Takım'da neredeyse her maç bir skandal gol yiyen tecrübeli kalecinin artık formayı bırakması gerektiği şeklinde görüş belirtenler var.

7CAPS YAPTILAR

CAPS YAPTILAR

Muslera hakkında Uruguay'da yapılan bir caps, dünya genelinde spor siteleri sayfalarında adeta elden ele dolaştı.

8GALATASARAYDA ENDİŞE

GALATASARAY'DA ENDİŞE

Dünya Kupası'ndan sonra milli takıma veda edeceği açıklanan oyuncu için daha erken bir değişiklik yaşanabileceği iddia edilirken asıl büyük endişeyi Galatasaray cephesi yaşıyor.

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Bu sezon Süper Lig'de de Göztepe ve Beşiktaş maçlarında hatalı goller yiyen Fernonda Muslera, 12 maçta kalesinde 15 gol gördü. Bu kötü grafik Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılıları endişelendiriyor.

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Öte yandan sarı kırmızılıların Muslera ile rekabet edebilecek bir kaleci düşündüğü de iddialar arasında. Göztepe'den İrfan Can Eğribayat bunun için en güçlü aday.

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Muslera ,2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'in Uruguay'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmaya da yaptığı hatalarla damga vurmuş; Lionel Messi'nin Arjantin'in öne geçiren golünde yaptığı hata Uruguay basınında da gündem olmuştu.

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