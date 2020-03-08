Fenerbahçe - Denizlispor maçının ardından olay yorum: 'Tükenmişlik sendromu'

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve İlker Yasin, 2-2 sonuçlanan Fenerbahçe - Denizlispor maçını değerlendirdi.
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Uğur Meleke: Yardımcı antrenörlük ciddi bir iş
Şu anda Augsburg’u çalıştıran Martin Schmidt, Tuchel’in yardımcısıydı. Tuchel’den 6 yaş büyüktü. Ve Tuchel’den “O benim rol modelim” diye bahsediyor. Klopp’un eski yardımcısı Buvac da ondan 5 yaş büyüktü. Şu anda Dinamo Moskova’nın sportif direktörü. Klopp’un şimdiki yardımcılarından Lijnders, iki sezon önce NEC takımını çalıştırdı. Halen de sayısız kulüpten birinci adamlık teklifi alıyor. Zidane Ancelotti’nin, Arteta Guardiola’nın yardımcılığını yaptılar.
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Varacağım nokta şu: Dünyada teknik direktörler yanlarına güçlü profilde yardımcılar bulundurmaktan çekinmezken, Türkiye’dekiler kendilerine alternatif yaratmaktan çekiniyorlar. Şimdi soruyorum size: Terim’in, Güneş’in, Yanal’ın ekiplerinden neden Buvac’lar, Arteta’lar, Lijnders’lar çıkmaz? Daha doğru soru belki de şu: Çıkma potansiyeli olanlar neden oralarda hiç konumlandırılmaz?
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'FENERBAHÇE ÖNEMLİ BİR AÇMAZDA'
Türkiye’de yardımcı antrenörlük kurumu artık çok daha farklı ele alınmalı. Ali Koç yönetimi de, konunun ciddiyetini sezon içinde kavradı ve Volkan’la Emre hamleleri yapıldı peş peşe. Ancak sezon başında konu aynı ciddiyetle ele alınmadığı için şu anda Fenerbahçe, hem Avrupa kupaları bileti, hem de Türkiye Kupası hedefi varken önemli bir açmazda.
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Bu teknik kadronun söz konusu hedeflere varıp varamayacağı, gelecek sezonun planlarını da doğrudan etkileyeceği kesin. Dün teknik ekip tarafından Tolgay’a orta ikilideki kesicilik rolü verilmesi, zaten geliyorum diyen felaket gibiydi. 40 dakikada 3 faul yaptı. Ardından da top keseyim derken atıldı. Kruse sakatlandığında girmesi gereken adam Mevlüt’tü. Planlar kenar ortaları üzerine kuruluyken, hava topunda 13-4 galipken o dakikada olması gereken oydu. Dün yanlış tercihler, ev sahibine puan kaybını getirdi doğal olarak.
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Ferdi ve Mevlüt neden önemli?
Dikkatli sporseverler, Galatasaray’ın 2014-15 sezonu şampiyonluğunu hatırlayacaklardır. O şampiyonluğun “x faktör”ü Yasin Öztekin’di... Yasin, Türkiye Kupası maçlarındaki başarısıyla zorla girmişti lig 11’ine. Aynı şekilde Emre Çolak da kupada parlayarak, ligde Hamza Hamzaoğlu’nun sürpriz kozlarından biri haline gelmişti.
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Bu kupalar boşuna oynanmıyor. Kupada bulduğu şansları iyi değerlendiren oyuncular, ligde ödülünü almıyorsa zaten antrenöre de, kadro adaletine de inanmazlar. Daha 3 gün önce Guardiola, kupada yıldızlaşan Foden’ın ligde kesin olarak oynayacağını söyledi basın toplantısında. Fenerbahçe’nin kupa yıldızı Ferdi’nin, yine iyi performanslar gösteren Zajc ve Mevlüt’ün bir türlü hak ettikleri şansları bulamamasıydı aslında Yanal’ın elini daraltan.
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Dün Ferdi kötü oynadı. Ancak Ersun Yanal bu isimlere zamanında, hak ettikleri dakikaları verseydi hem kadrosu genişleyecek, hem de bu adamların martta dizleri titremiyor olacaktı. Kupa deyip geçmemek gerek.
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Altay Çiftyumruk
Dün 24’üncü dakikaydı. Denizlispor’un Barrow’la yaptığı kenar hücumunda Altay yine çıktı. Yine çift yumrukla topu kısa uzaklaştırdı. Yine top tehlike bölgesine düştü. Fenerbahçe kalesi daha önce onlarca kez deneyimlediği tehlikelerden birini daha yaşadı ve top Serdar tarafından çizgiden çıkarıldı.
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Altay, karşı karşıya pozisyonlarda iyi bir kaleci. Doğru zamanda, doğru mesafeye büyüyerek çıkıyor. Ancak 3-5 metre önüne düşen yüksek toplara çift yumrukla çıkıyor ve aynı hatayı sürekli yapıyor. Antrenmanlarda ne çalışıyorlar, çok merak ediyorum doğrusu.
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Dünya Kadınlar Günü
Dünya Kadınlar Günü’nü buruk bir şekilde kutluyorum. Dünyanın böyle bir kutlamaya ihtiyaç duymadığı, kadınla erkeğin eşit haklara ve can güvenliğine sahip olduğu, kadınlar gününün erkekler günü kadar absürt sayıldığı bir gelecek umuduyla.
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İlker Yasin: 'Bir devin düşüşü'
1917 Sovyet Devrimi, Çarlık Rusya’nın bitişi, Igor Gouzenko, Maksim Gorki... Bunları konuşmaya gerek yok. Ben kitabın ismini severim: ‘Bir devin düşüşü’ Türk futbolunun en büyük armadası F.Bahçe’ye 3 Temmuz 2011 yılında başlatılan operasyondan bu yana 9 yıla yakın zaman geçti.
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Türkiye’nin en büyük STK’sı milyonlarca taraftarı olan F.Bahçe halen toparlanamıyor. Bu yıl da lig bitti. Sarı lacivertli ekip kupa umudunu Kadıköy’e taşıdı.
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F.Bahçe altından kalkmanın zor olduğu bir travmayı yaşıyor. Bu Comolli’nin dediği kadar negatif bir rüzgar değil. Bu, artçı şokları da olan çok ciddi bir deprem ama tarih yazan büyük kulüpler bu zor günleri de atlatırlar.
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TÜKENMİŞLİK SENDROMU
Son 5 lig maçında 13 puan kaybeden, Comolli’den sonra Ersun Yanal’ı da gönderen, tükenmişlik sendromu yaşayan bir takımın hele ismi F.Bahçe ise bu maçları oynaması zor. Düşük tempoda maça başlayan F.Bahçe’nin karşısında ligin en başarılı deplasman ekiplerinden (17 puan puan) Denizlispor hücum aksiyonlarıyla başladı. 14 ve 24’te Barrow ve Aissati’nin iki mutlak golünü Altay kurtarmasa maç ev sahibi için çok dramatik bir hal alabilirdi. Denizli kaçırırken, Ekici’nin köşe vuruşunda Ozan F.Bahçe’yi öne geçirdi.
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HAYIR MI ŞER Mİ?
Kruse’nin sakatlanıp Zajc’ın oyuna girişi bir ivme getirmedi. İlk 11’de sahaya çıkıp ama sahada görünmeyen Ferdi’nin performansına 45 dakika dayanmak sabır işiydi. Gustavo’nun Falette’in yerine stopere geçişi F.Bahçe için hem hayır hem şer oldu. İlk pas istasyonu olma, oyunu geriden kurma yönünde F.Bahçe için hayırdı ama orta saha dinamizmi Tolgay, Ekici ve Ozan’la Gustavo’nun performansını vermiyordu.
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Ekici bir duran top ustası. Ozan koşmayan takımın tek koşan adamı. Bu, düşük motivasyonlu günlerde “Gustavo stoperde kalsın” diyenler çok ama F.Bahçeliler Gustavo’yu kurtaran değil oyun kuran, bozan, golü bulan alanda görmek istiyorlar.
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VAR, OFSAYTI ATLADI
Hakem Zorbay Küçük 1992’de doğduğunda ben TRT’de 15 yıllık futbol spikeriydim. Penaltının temel öğesinin kasıt olduğunu çok ama çok önce öğrendim. 90+1’de Ozan’ın vuruşunda nasıl Mustafa’nın koluna çarpan topa penaltı verilmediyse 43’te Tolgay’ın eline giden ve çarpan topa da aynı bakış açısıyla penaltı verilmemeliydi. Ve de kırmızı kart. Kaldı ki pozisyonun öncesinde Recep’in ofsaytta olduğu da VAR tarafından atlandı.
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AiDiYET MESELESi!
İkisi de Almanya doğumlu. Biri Türk asıllı Münihli. Diğeri safkan Alman Reinbeck’lı. Mehmet Ekici ve Kruse. Bu hassas günlerde Ekici serenomide çalınan milli marşı eşlik etmezken Kruse resmen benim gibi söylüyordu. Bunun ezberle ilgisi yok. Bu aidiyetle ilgili.