MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe bir bomba transfer daha yapÄ±yor! Duyurdular... Son Dakika Transfer Haberleri
GeriFutbol Fenerbahçe bir bomba transfer daha yapÄ±yor! Duyurdular... Son Dakika Transfer Haberleri
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Galeri :

Futbol
Haber GiriÅŸ: 29 Eylül 2020 - 08:27 | 

Fenerbahçe bir bomba transfer daha yapÄ±yor! Duyurdular... Son Dakika Transfer Haberleri

Son Dakika Haberi... FenerbahÃ§e transferde Ã¶zellikle Vedat Muriqi ve Jailson satÄ±ÅŸlarÄ±ndan elde ettiÄŸi gelirin bir kÄ±smÄ±nÄ± Samatta transferinde kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Transfer dÃ¶neminin bitimine gÃ¼nler kala sarÄ± lacivertliler Emre BelÃ¶zoÄŸlu Ã¶nderliÄŸinde yeni bir ataÄŸa kalktÄ±. Ä°ÅŸte saÄŸ kanat ve forvet iÃ§in hamle yapÄ±lan dÃ¶rt isim...

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
1
Abone Olgoogle-news

FenerbahÃ§e yÃ¶netimi tarafÄ±ndan sportif direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine getirilen Emre BelÃ¶zoÄŸlu, kÄ±sa sÃ¼rede kendini kanÄ±tladÄ±.

2
Abone Olgoogle-news

Åžu ana kadar toplam 13 futbolcu transfer eden sarÄ±-lacivertliler, sadece 5.7 milyon euro harcadÄ±.

3KÃ‚R 19.8 MÄ°LYON EURO
Abone Olgoogle-news

KÃ‚R 19.8 MÄ°LYON EURO

Vedat MuriÃ§ ve Jailson'u satarak 24.5 milyon euro kazanan Kanarya, 19.8 milyon euroluk bir kÃ¢r yaptÄ±.

4
Abone Olgoogle-news

Son olarak Samatta'yÄ± 6 milyon euroya renklerine baÄŸlayan FenerbahÃ§e, kiralÄ±k oyuncu devrinin de kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen ilan etti.

5
Abone Olgoogle-news

Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda ortaya konan futbolla morallerin yÃ¼kseldiÄŸi FenerbahÃ§e'de transferin bitimine 1 hafta kala Ã§alÄ±ÅŸmalar hÄ±z kazandÄ±.

6Ä°ÅžTE SAÄž KANAT VE FORVET ADAYLARI TAM 4 Ä°SÄ°M
Abone Olgoogle-news

Ä°ÅžTE SAÄž KANAT VE FORVET ADAYLARI! TAM 4 Ä°SÄ°M

SarÄ± lacivertliler saÄŸ kanat ve forvet bÃ¶lgesine bir takviye daha istiyor.Â

7
Abone Olgoogle-news

FenerbahÃ§e ve Roma kulÃ¼plerinin bir sÃ¼redir Diego Perotti konusunda pazarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± biliniyordu.

8
Abone Olgoogle-news

Ä°talya'dan gelen son haberlere gÃ¶re hararetli geÃ§en transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan temaslarÄ±n durduÄŸu kaydedildi. Nedeninin ise Roma'nÄ±n oyuncuya transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi iÃ§in izin vermesine raÄŸmen Perotti ile FenerbahÃ§e arasÄ±ndaki anlaÅŸmanÄ±n henÃ¼z tamamlanamamÄ±ÅŸ olmasÄ±...

9GÃ–RÃœÅžMELERÄ°N DURMA NEDENÄ°
Abone Olgoogle-news

GÃ–RÃœÅžMELERÄ°N DURMA NEDENÄ°

FenerbahÃ§e ile Roma'nÄ±n anlaÅŸmaya varmasÄ±, Perotti'nin yÄ±llÄ±k alacaÄŸÄ± konusunda net anlaÅŸmanÄ±n saÄŸlanamamasÄ± nedeniyle duran gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin hafta boyunca kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edeceÄŸi konuÅŸuluyor.

10ROMA BONSERVÄ°S PEÅžÄ°NDE
Abone Olgoogle-news

ROMA BONSERVÄ°S PEÅžÄ°NDE

Bu sezon Roma'daki son yÄ±lÄ±nÄ± geÃ§irecek olan Perotti konusunda minimum bonservis bedeli olan 2-3 milyon euro Ã¶denmesi beklendiÄŸi de Ä°talyan basÄ±nÄ± tarafÄ±ndan belirtiliyor.Â

11
Abone Olgoogle-news

Gianluca Di Marzio imzalÄ± habere gÃ¶re; Diego Perotti'nin yÃ¼ksek maaÅŸÄ±ndan kurtulmak isteyen Roma, Arjantinli futbolcuyu satmaya sÄ±cak bakÄ±yor. Ä°talyan temsilcisinin bu doÄŸrultuda FenerbahÃ§e'ye 2.5 milyon avroluk bir teklif yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Son 4 yÄ±ldÄ±r Roma formasÄ± giyen ve aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re aldÄ±ÄŸÄ± 138 resmi maÃ§ta takÄ±mÄ±na 32 gol ve 26 asistlik katkÄ± saÄŸlayan Perotti dÄ±ÅŸÄ±nda da gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lan isimler var.

12KALU Ä°Ã‡Ä°N NABIZ YOKLANIYOR
Abone Olgoogle-news

KALU Ä°Ã‡Ä°N NABIZ YOKLANIYOR

Samuel Kalu da FenerbahÃ§e'nin Ã¶nemli alternatiflerinden. Bu oyuncu iÃ§in nabÄ±z yoklamasÄ± devam ediyor.

13
Abone Olgoogle-news

ZE LUÄ°S SÃœRPRÄ°Z OLMAZ

SarÄ± lacivertlilerde forvet bÃ¶lgesinde ise Ze Luis ismi Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Samatta ile birlikte Ze Luis'in takÄ±ma katÄ±lmasÄ± sÃ¼rpriz olmaz

14CÄ°SSE Ä°HTÄ°MALÄ° GÃœÃ‡LÃœ
Abone Olgoogle-news

CÄ°SSE Ä°HTÄ°MALÄ° GÃœÃ‡LÃœ

Aytemiz Alanyaspor ile sÃ¶zleÅŸmesi sona eren Papiss Cisse, geÃ§en sezon Alexander SÃ¶rloth ile gol krallÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yarÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Transfer dÃ¶neminin baÅŸlarÄ±nda imza parasÄ± talebinde bulunan Cisse'nin bu talebi olumsuz karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n da bu sebeple transferinde vazgeÃ§tiÄŸi Cisse transferin son anlarÄ±nda FenerbahÃ§eli olabilir.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi