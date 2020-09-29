Fenerbahçe bir bomba transfer daha yapÄ±yor! Duyurdular... Son Dakika Transfer Haberleri
Son Dakika Haberi... FenerbahÃ§e transferde Ã¶zellikle Vedat Muriqi ve Jailson satÄ±ÅŸlarÄ±ndan elde ettiÄŸi gelirin bir kÄ±smÄ±nÄ± Samatta transferinde kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Transfer dÃ¶neminin bitimine gÃ¼nler kala sarÄ± lacivertliler Emre BelÃ¶zoÄŸlu Ã¶nderliÄŸinde yeni bir ataÄŸa kalktÄ±. Ä°ÅŸte saÄŸ kanat ve forvet iÃ§in hamle yapÄ±lan dÃ¶rt isim...
FenerbahÃ§e ve Roma kulÃ¼plerinin bir sÃ¼redir Diego Perotti konusunda pazarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± biliniyordu.
Ä°talya'dan gelen son haberlere gÃ¶re hararetli geÃ§en transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan temaslarÄ±n durduÄŸu kaydedildi. Nedeninin ise Roma'nÄ±n oyuncuya transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi iÃ§in izin vermesine raÄŸmen Perotti ile FenerbahÃ§e arasÄ±ndaki anlaÅŸmanÄ±n henÃ¼z tamamlanamamÄ±ÅŸ olmasÄ±...
GÃ–RÃœÅžMELERÄ°N DURMA NEDENÄ°
FenerbahÃ§e ile Roma'nÄ±n anlaÅŸmaya varmasÄ±, Perotti'nin yÄ±llÄ±k alacaÄŸÄ± konusunda net anlaÅŸmanÄ±n saÄŸlanamamasÄ± nedeniyle duran gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin hafta boyunca kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edeceÄŸi konuÅŸuluyor.
Gianluca Di Marzio imzalÄ± habere gÃ¶re; Diego Perotti'nin yÃ¼ksek maaÅŸÄ±ndan kurtulmak isteyen Roma, Arjantinli futbolcuyu satmaya sÄ±cak bakÄ±yor. Ä°talyan temsilcisinin bu doÄŸrultuda FenerbahÃ§e'ye 2.5 milyon avroluk bir teklif yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Son 4 yÄ±ldÄ±r Roma formasÄ± giyen ve aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re aldÄ±ÄŸÄ± 138 resmi maÃ§ta takÄ±mÄ±na 32 gol ve 26 asistlik katkÄ± saÄŸlayan Perotti dÄ±ÅŸÄ±nda da gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lan isimler var.
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