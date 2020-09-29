Gianluca Di Marzio imzalÄ± habere gÃ¶re; Diego Perotti'nin yÃ¼ksek maaÅŸÄ±ndan kurtulmak isteyen Roma, Arjantinli futbolcuyu satmaya sÄ±cak bakÄ±yor. Ä°talyan temsilcisinin bu doÄŸrultuda FenerbahÃ§e'ye 2.5 milyon avroluk bir teklif yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Son 4 yÄ±ldÄ±r Roma formasÄ± giyen ve aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re aldÄ±ÄŸÄ± 138 resmi maÃ§ta takÄ±mÄ±na 32 gol ve 26 asistlik katkÄ± saÄŸlayan Perotti dÄ±ÅŸÄ±nda da gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lan isimler var.