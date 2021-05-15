Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte, 3 takımın şampiyonluk ihtimalleri

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri alınacak olan sonuçlara göre değişkenlik gösterecek. Beşiktaş'ın avantajlı konumda olduğu şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray'ın şansı ise gollü galibiyete göre şekillenecek. Fenerbahçe'nin ise tek şansı iki rakibinin de kaybetmesi olacak. Peki, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte, o ihtimaller hakkında detaylı bilgiler