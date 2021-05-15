Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte, 3 takımın şampiyonluk ihtimalleri
Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri, takımların galibiyet, mağlubiyet ve attığı gol sayısı ihtimallerine göre şekillenecek. Şampiyon olan takım 600 milyon lira civarında gelire sahip olacak. Beşiktaş'ın şampiyon olması için rakiplere bakmaksızın bol gollü galibiyet yeterli olacak. Galatasaray için de şampiyonluk şansı bol gollü galibiyetin ardında yer alacak. Fenerbahçe için ise tek ihtimal iki rakibinin kaybedip kendisinin galibiyet alması olacak. İşte, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri hakkında detaylı bilgiler
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1
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri alınacak olan sonuçlara göre değişkenlik gösterecek. Beşiktaş'ın avantajlı konumda olduğu şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray'ın şansı ise gollü galibiyete göre şekillenecek. Fenerbahçe'nin ise tek şansı iki rakibinin de kaybetmesi olacak. Peki, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte, o ihtimaller hakkında detaylı bilgiler
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GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u yenmesi ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.
Galatasaray'ın berabere kalması ve Beşiktaş'ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.
Galatasaray'ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş'ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.
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BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray'ın da Helenex Yeni Malatyaspor'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
Beşiktaş'ın Göztepe'yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 4'den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.Beşiktaş ile Galatasaray'ın yenilmesi ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf averajla siyah-beyazlılar olacak.
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FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.