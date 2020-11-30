Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Necip Uysal damgası! 15 yıl önceki gol sevinci...

HİÇBİR MÜCADELEYİ KAYBETMEDİ Necip Uysal, derbide attığı golün yanı sıra hiçbir ikili mücadele ve hava topu kaybetmedi. Tecrübeli futbolcu, ayrıca takımın en çok top uzaklaştıran ve kademeye giren futbolcusu oldu.