MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe Beşiktaş derbisine Necip Uysal damgası! 15 yıl önceki gol sevinci...
GeriFutbol Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Necip Uysal damgası! 15 yıl önceki gol sevinci...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 10:26 | 

Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Necip Uysal damgası! 15 yıl önceki gol sevinci...

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği derbide Necip Uysal'ın performansı ve yaptığı gol sevinci çok konuşuldu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederken Necip Uysal, 15 yıl sonra gelen galibiyette önemli rol oynadı.

2
Abone Olgoogle-news

Savunmadaki eksikliklerin ardından derbide stoper pozisyonunda oynayan Necip, başarılı bir performans gösterirken performansını golle süsledi.

35 YIL SONRA GOLLE TANIŞTI
Abone Olgoogle-news

5 YIL SONRA GOLLE TANIŞTI

Skoru 3-1'e getiren golü atan Necip Uysal, böylece 5 yıl sonra Beşiktaş formasıyla golle tanışmış oldu.

4SON GOLÜ 1861 GÜN ÖNCEYDİ
Abone Olgoogle-news

SON GOLÜ 1861 GÜN ÖNCEYDİ

Süper Lig'de 1861 gün sonra gol atan Necip Uysal'ın Fenerbahçe karşısında yaptığı gol sevinci de sosyal medyada çok konuşuldu.

515 YIL ÖNCEKİ GOL SEVİNCİ...
Abone Olgoogle-news

15 YIL ÖNCEKİ GOL SEVİNCİ...

Golün ardından büyük bir sevinç yaşayan tecrübeli futbolcu, 15 yıl önce 4-3 kazandıkları maçta Koray Avcı'nın attığı golün ardından yaptığı gol sevincini taklit etti.

6BOŞ TRİBÜNLERE KAYDI, ARMAYI ÖPTÜ
Abone Olgoogle-news

BOŞ TRİBÜNLERE KAYDI, ARMAYI ÖPTÜ

Sahaya kaptan olarak çıkan Necip, golden sonra boş tribünlere doğru kaydı, daha sonra da Beşiktaş armasını öptü.

717 NİSAN 2005TE NE OLMUŞTU
Abone Olgoogle-news

17 NİSAN 2005'TE NE OLMUŞTU?

17 Nisan 2005'teki maçta Koray Avcı, 87. dakikada attığı golle skoru 4-3'e getirmiş ve ardından bu gol sevincini yapmıştı.

8
Abone Olgoogle-news

15 yıl önceki unutulmaz derbide Cordoba'nın atılmasıyla Beşiktaş kalesini son 10 dakikada Daniel Pancu korumuştu.

9HİÇBİR MÜCADELEYİ KAYBETMEDİ
Abone Olgoogle-news

HİÇBİR MÜCADELEYİ KAYBETMEDİ

Necip Uysal, derbide attığı golün yanı sıra hiçbir ikili mücadele ve hava topu kaybetmedi. Tecrübeli futbolcu, ayrıca takımın en çok top uzaklaştıran ve kademeye giren futbolcusu oldu.

10ZOR UYURUM BU GECE
Abone Olgoogle-news

'ZOR UYURUM BU GECE!'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Necip, ''Sesim kısıldı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes karakter koydu. 10 kişi kaldık. Zordu. 3 puanla ayrıldık. İnanılmaz! Ben de gol attım. Mutluyum. Zor uyurum bu gece.'' sözlerini kullandı.

11
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş taraftarları da sosyal medyadan Necip Uysal'ın performansı için övgü dolu sözler kullandı.

12
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi