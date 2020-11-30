Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Necip Uysal damgası! 15 yıl önceki gol sevinci...
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği derbide Necip Uysal'ın performansı ve yaptığı gol sevinci çok konuşuldu...
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Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederken Necip Uysal, 15 yıl sonra gelen galibiyette önemli rol oynadı.
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Savunmadaki eksikliklerin ardından derbide stoper pozisyonunda oynayan Necip, başarılı bir performans gösterirken performansını golle süsledi.
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5 YIL SONRA GOLLE TANIŞTI
Skoru 3-1'e getiren golü atan Necip Uysal, böylece 5 yıl sonra Beşiktaş formasıyla golle tanışmış oldu.
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SON GOLÜ 1861 GÜN ÖNCEYDİ
Süper Lig'de 1861 gün sonra gol atan Necip Uysal'ın Fenerbahçe karşısında yaptığı gol sevinci de sosyal medyada çok konuşuldu.
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15 YIL ÖNCEKİ GOL SEVİNCİ...
Golün ardından büyük bir sevinç yaşayan tecrübeli futbolcu, 15 yıl önce 4-3 kazandıkları maçta Koray Avcı'nın attığı golün ardından yaptığı gol sevincini taklit etti.
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BOŞ TRİBÜNLERE KAYDI, ARMAYI ÖPTÜ
Sahaya kaptan olarak çıkan Necip, golden sonra boş tribünlere doğru kaydı, daha sonra da Beşiktaş armasını öptü.
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17 NİSAN 2005'TE NE OLMUŞTU?
17 Nisan 2005'teki maçta Koray Avcı, 87. dakikada attığı golle skoru 4-3'e getirmiş ve ardından bu gol sevincini yapmıştı.
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15 yıl önceki unutulmaz derbide Cordoba'nın atılmasıyla Beşiktaş kalesini son 10 dakikada Daniel Pancu korumuştu.
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HİÇBİR MÜCADELEYİ KAYBETMEDİ
Necip Uysal, derbide attığı golün yanı sıra hiçbir ikili mücadele ve hava topu kaybetmedi. Tecrübeli futbolcu, ayrıca takımın en çok top uzaklaştıran ve kademeye giren futbolcusu oldu.
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'ZOR UYURUM BU GECE!'
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Necip, ''Sesim kısıldı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes karakter koydu. 10 kişi kaldık. Zordu. 3 puanla ayrıldık. İnanılmaz! Ben de gol attım. Mutluyum. Zor uyurum bu gece.'' sözlerini kullandı.
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Beşiktaş taraftarları da sosyal medyadan Necip Uysal'ın performansı için övgü dolu sözler kullandı.