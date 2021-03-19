Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte derbi öncesi dikkat çeken istatistikler ve takımların son durumu
Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde, siyah-beyazlılar iç sahada, sarı-lacivertliler ise deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. İşte karşılaşma öncesi istatistikler ve derbi notları
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Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 63 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, iç saha karşılaşmaları dikkate alındığında en başarılı takım olarak ön plana çıkıyor.
Yaptığı 29 karşılaşmada elde ettiği 58 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe ise dış saha maçları göz önünde bulundurulduğunda ligde en fazla başarı sağlayan ekip olarak göze çarpıyor.
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Beşiktaş, iç sahada en başarılı takım
Siyah-beyazlı takım, ligin geride kalan 30 haftasında sahasında ortaya koyduğu performansla dikkati çekiyor. İç sahada çıktığı ilk 2 maçta bir puan alabilen Beşiktaş, daha sonra 8 maçlık galibiyet serisine imza attı. Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 yenilerek sahasında uzun bir aradan sonra mağlup olan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta çıktığı son 3 maçını ise kazanmayı başardı.
Beşiktaş, iç sahada oynadığı 14 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda hanesine 34 puan yazdıran siyah-beyazlı ekip, sahasında çıktığı 8 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.
Eski yıldız futbolcusu Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde oynadığı futbolla takdir toplayan Beşiktaş, aldığı başarılı sonuçlara derbide bir yenisini daha ekleyerek şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
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Fenerbahçe, deplasmanda başka
Sarı-lacivertli takım, 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istediği bu sezon dış sahada başarılı bir grafik çiziyor.
Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, sezonun geride kalan bölümünde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekti.
Deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar hanesine yazdırdığı 58 puanın yüzde 60,3'ünü dış sahada elde etti. Fenerbahçe, dış sahada oynadığı 6 müsabakada rakip takımların gol bulmasına izin vermedi.
Sahasında yaşadığı 6 mağlubiyete karşın konuk takım unvanıyla çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip Beşiktaş derbisinde de bu performansını sürdürmeyi hedefliyor.
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Fenerbahçeli futbolcu Pelkas Beşiktaş derbisinde galibiyete inanıyor
Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, "Beşiktaş'ı yenebileceğimizi düşünüyorum ve bunu biliyorum. Taraftarlarımıza buradan bir söz veriyorum. Saha içinde savaşan ve birlik olmuş bir takım görecekler." dedi.
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Beşiktaş ile yapacakları derbiyi kazanacaklarına inandığını söyledi.
Pelkas, sarı-lacivertli takımın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Beşiktaş ile deplasmanda yapacakları maça dair görüşlerini aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Pazar günü Beşiktaş'ı yenebileceğimizi düşünüyorum ve bunu biliyorum. Bunu herkes de biliyor. Saha içinde ve dışında beraber hareket etmeliyiz. Taraftarlarımıza buradan bir söz veriyorum. Saha içinde savaşan ve birlik olmuş bir takım görecekler. Umarım maçtan galibiyetle ayrılırız." ifadelerini kullandı.
İç sahada oynadıkları lig maçlarında 6 mağlubiyet yaşadıklarının hatırlatılması üzerine Dimitrios Pelkas, "Taraftarlarımızın hayal kırıklığı yaşamaları çok normal. Çünkü almış olduğumuz kötü sonuçlar var ve onları üzdük. Şu anda tabii ki savaşmak mecburiyetindeyiz. Oynayacağımız derbi maçta daha fazlasını göstermek zorundayız. Kendimize gelmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasında şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getiren Pelkas, "Direkten dönen toplar vardı. Futbolda şanssız olduğunuz zamanlar olabiliyor. Umuyorum ki derbi maçta şans bizimle olur. Sezon başından beri sahamızda kötü sonuçlar alıyoruz ancak bunun üzerinde sürekli olarak çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Düzeltmemiz gereken noktalar var." şeklinde görüş belirtti.
Lider Beşiktaş'ın 5, ikinci sıradaki Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunmalarına rağmen şampiyonluk iddialarının devam ettiğini vurgulayan Dimitrios Pelkas, şunları kaydetti:
"Bizim şampiyonluk inancımız sonsuz. 11 maç kaldı ve kazanabileceğimiz çok puan var. Beşiktaş'ın da oynayacağı maçlar var. Tabii ki son mağlubiyetten sonra aramızda konuştuk, kötü bir andı bizler için. Ancak özellikle bu zamanlarda daha çok birlik olmamız ve kenetlenmemiz gerekiyor. Hedefimiz şampiyonluk ve daha çok çalışmak durumundayız. Biz de bir söz vardır, 'Bazen ağaca değil ormana bakmak lazım.' diye. Yani tek bir şeye değil bütüne odaklanmak gerekiyor. Şu anda tabii ki ligi kazanma şansımız var ve böyle devam etmemiz gerekiyor."
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BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
21 Mart Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.