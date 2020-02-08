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Futbol
Haber Giriş: 07 Şubat 2020 - 23:05, /

Fenerbahçe Beko-Maccabi maçında ilginç an! Şortu yırtılınca...

Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçına Derrick Williams’ın şortunun yırtıldığı anlar damgasını vurdu.

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Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Derrick Williams’ın yaşadıkları dikkat çekti.

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Fenerbahçe Beko'nun 78-77 kaybettiği maçın üçüncü çeyreğinde ilginç anlar yaşandı.

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Fenerbahçe'nin ABD’li oyuncusu Derrick Williams’ın üçüncü periyotta şortu yırtıldı. Altında siyah kilotlu çorap olan oyuncu hemen saha kenarına geldi.

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Obradovic şort değişiminin acele yapılmasını isteyince malzemeci Erkan Karaca koşarak soyunma odasına gitti ve malzeme dolabından 21 numaralı yedek şortu koşarak getirdi.

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Derrick Williams benchte şortunun değiştirerek tekrar oyuna dahil oldu.

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Bu esnada Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic, Williams'ın kenarda olduğu anlarda faul atışlarını yüzdesi en yuksek oyuncu Sloukas'a attırdı.

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Derrick Williams, Maccabi karşısında 22 sayı, 6 ribaund, 2 asistlik performans sergiledi.

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