Fenerbahçe Beko-Maccabi maçında ilginç an! Şortu yırtılınca...

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Derrick Williams’ın yaşadıkları dikkat çekti.Fenerbahçe Beko'nun 78-77 kaybettiği maçın üçüncü çeyreğinde ilginç anlar yaşandı.Fenerbahçe'nin ABD’li oyuncusu Derrick Williams’ın üçüncü periyotta şortu yırtıldı. Altında siyah kilotlu çorap olan oyuncu hemen saha kenarına geldi.Obradovic şort değişiminin acele yapılmasını isteyince malzemeci Erkan Karaca koşarak soyunma odasına gitti ve malzeme dolabından 21 numaralı yedek şortu koşarak getirdi.Derrick Williams benchte şortunun değiştirerek tekrar oyuna dahil oldu.Bu esnada Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic, Williams'ın kenarda olduğu anlarda faul atışlarını yüzdesi en yuksek oyuncu Sloukas'a attırdı.Derrick Williams, Maccabi karşısında 22 sayı, 6 ribaund, 2 asistlik performans sergiledi.