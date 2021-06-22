Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? İşte FB olağan seçimli genel kurulu hakkında son gelişmeler
Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda 29 bin 9 kişi oy kullanabilecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlendi. Buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu. Peki, Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman?
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Fenerbahçe'de, ilki 5-6, ikincisi 12-13 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun, İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle bu tarihlerde yapılamayacağı belirtilmişti. İşte, FB olağan seçimli genel kurulu hakkında son gelişmeler...
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SEÇİM NE ZAMAN?
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine tüzüğümüzün 21(5) maddesi hükmüne uygun olarak kulübümüz olağan seçimli genel kurul toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere, 18-19 Haziran tarihlerinde, saat 10.30'da, Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacaktır."