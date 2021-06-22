Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? İşte FB olağan seçimli genel kurulu hakkında son gelişmeler

SEÇİM NE ZAMAN? Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine tüzüğümüzün 21(5) maddesi hükmüne uygun olarak kulübümüz olağan seçimli genel kurul toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere, 18-19 Haziran tarihlerinde, saat 10.30'da, Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacaktır."



