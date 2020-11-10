Fenerbahçe, Atatürk için 10 Kasım saygı zinciri oluşturdu

Sevgili Fenerbahçe’nin emektarları, Ulu Önder Atatürk’ün ebediyetine kavuşmasının 82. yılında, yani bir 10 Kasım’da daha -bugün stadımızda olağanüstü şartlar yaşadığımız bu dönemde eskiden yapmaya alışmış olduğumuz anma törenlerini yapamıyoruz ama- hep beraber Atamızı hasretle, özlemle sevgiyle ve büyük bir bağlılıkla anıyoruz.