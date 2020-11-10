Fenerbahçe, Atatürk için 10 Kasım saygı zinciri oluşturdu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’deki vefatının 82. yıl dönümünde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda saygı zinciri oluşturuldu.
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ATATÜRK HEYKELİ GETİRİLDİ
Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp çalışanları, dernek temsilcileri ve sporcuların katıldığı törende sahanın ortasına Atatürk’ün Fenerbahçe Müzesi'nden bal mumu heykeli getirildi.
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Heykelin çevresinde saygı duruşunda bulunurken, sahanın çevresinde de kulüp personelleri, dernek temsilcileri ve sporcular sıralandı.
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Siren sesleri eşliğinde yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okundu.
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ALİ KOÇ KONUŞMA YAPTI
Anma töreni sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir konuşma yaptı ve şu sözleri kullandı;
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Sevgili Fenerbahçe’nin emektarları, Ulu Önder Atatürk’ün ebediyetine kavuşmasının 82. yılında, yani bir 10 Kasım’da daha -bugün stadımızda olağanüstü şartlar yaşadığımız bu dönemde eskiden yapmaya alışmış olduğumuz anma törenlerini yapamıyoruz ama- hep beraber Atamızı hasretle, özlemle sevgiyle ve büyük bir bağlılıkla anıyoruz.
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Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her 10 Kasım, Atamızı andığımız gibi bizim için her gün 10 Kasım’dır.
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Atamızı anmak kadar Atamızın değerlerini, ilkelerini, vizyonunu, bizler için yaptığını, bizlere bıraktığını anlamak ve bu cumhuriyete sahip çıkmak, Cumhuriyetin değerlerini yaşatmak, her zaman bizim ana vazifemiz, ana sorumluluğumuz olmuştur.
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Fenerbahçe Spor Kulübü hayatta olduğu müddetçe bu da ilelebet devam edecek.
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Aynen bizden öncekilerde olduğu gibi bizden sonraki jenerasyonlarda da aynı şekilde devam edecektir.
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Törenimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum
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Fenerbahçe stadında 10 Kasım fotoğrafları şu şekildeydi;