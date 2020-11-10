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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 13:41 | 

Fenerbahçe, Atatürk için 10 Kasım saygı zinciri oluşturdu

Fenerbahçe, Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’deki vefatının 82. yıl dönümünde saygı zinciri oluşturdu.

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’deki vefatının 82. yıl dönümünde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda saygı zinciri oluşturuldu.

2ATATÜRK HEYKELİ GETİRİLDİ
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ATATÜRK HEYKELİ GETİRİLDİ

Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp çalışanları, dernek temsilcileri ve sporcuların katıldığı törende sahanın ortasına Atatürk’ün Fenerbahçe Müzesi'nden bal mumu heykeli getirildi.

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Heykelin çevresinde saygı duruşunda bulunurken, sahanın çevresinde de kulüp personelleri, dernek temsilcileri ve sporcular sıralandı.

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Siren sesleri eşliğinde yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okundu.

5ALİ KOÇ KONUŞMA YAPTI
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ALİ KOÇ KONUŞMA YAPTI

Anma töreni sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir konuşma yaptı ve şu sözleri kullandı;

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Sevgili Fenerbahçe’nin emektarları, Ulu Önder Atatürk’ün ebediyetine kavuşmasının 82. yılında, yani bir 10 Kasım’da daha -bugün stadımızda olağanüstü şartlar yaşadığımız bu dönemde eskiden yapmaya alışmış olduğumuz anma törenlerini yapamıyoruz ama- hep beraber Atamızı hasretle, özlemle sevgiyle ve büyük bir bağlılıkla anıyoruz.

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Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her 10 Kasım, Atamızı andığımız gibi bizim için her gün 10 Kasım’dır.

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Atamızı anmak kadar Atamızın değerlerini, ilkelerini, vizyonunu, bizler için yaptığını, bizlere bıraktığını anlamak ve bu cumhuriyete sahip çıkmak, Cumhuriyetin değerlerini yaşatmak, her zaman bizim ana vazifemiz, ana sorumluluğumuz olmuştur.

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Fenerbahçe Spor Kulübü hayatta olduğu müddetçe bu da ilelebet devam edecek.

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Aynen bizden öncekilerde olduğu gibi bizden sonraki jenerasyonlarda da aynı şekilde devam edecektir.

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Törenimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum

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Fenerbahçe stadında 10 Kasım fotoğrafları şu şekildeydi;

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