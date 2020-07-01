Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz...

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, sabah idmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde salonda yaptı.Futbolcular antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışması üzerinde durdu.Antrenmana ailevi sebeplerle ülkesine giden ve geri dönen Sloven futbolcu Miha Zajc da katıldıAntrenör Volkan Demirel, aletlerde çalışan futbolcularla tek tek ilgilendi.Antrenmanın en dikkat çeken görüntüsü ise Emre Belözoğlu ile Ömer Faruk Beyaz'ın çalışmaları oldu.39 yaşındaki Emre Belözoğlu, bütün aletlerde birlikte çalıştığı 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz ile yakından ilgilendi.Ömer Faruk da Emre Belözoğlu'nun çalışmalarını dikkatlice izledi.Fenerbahçe'nin gelecekteki yıldız adaylarından 16 yaşındaki genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz, idman maçında attığı ara pasla sosyal medyada adından söz ettirdi.