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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe antrenmanında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz...
GeriFutbol Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 16:10,

Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz...

Tecrübe, genç yeteneği adım adım takip etti...

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Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, sabah idmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde salonda yaptı.

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Futbolcular antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışması üzerinde durdu.

4ÜLKESİNDEN DÖNEN ZAJC DA KATILDI
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ÜLKESİNDEN DÖNEN ZAJC DA KATILDI

Antrenmana ailevi sebeplerle ülkesine giden ve geri dönen Sloven futbolcu Miha Zajc da katıldı

5TEK TEK İLGİLENDİ
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TEK TEK İLGİLENDİ

Antrenör Volkan Demirel, aletlerde çalışan futbolcularla tek tek ilgilendi.

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Antrenmanın en dikkat çeken görüntüsü ise Emre Belözoğlu ile Ömer Faruk Beyaz'ın çalışmaları oldu.

7YAKINDAN İLGİLENDİ
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YAKINDAN İLGİLENDİ

39 yaşındaki Emre Belözoğlu, bütün aletlerde birlikte çalıştığı 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz ile yakından ilgilendi.

8DİKKATLE İZLEDİ
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DİKKATLE İZLEDİ

Ömer Faruk da Emre Belözoğlu'nun çalışmalarını dikkatlice izledi.

9Fenerbahçenin salondaki antrenmanından kareler
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Fenerbahçe'nin salondaki antrenmanından kareler

10Fenerbahçenin salondaki antrenmanından kareler
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Fenerbahçe'nin salondaki antrenmanından kareler

11Fenerbahçenin salondaki antrenmanından kareler
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Fenerbahçe'nin salondaki antrenmanından kareler

12Fenerbahçenin salondaki antrenmanından kareler
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Fenerbahçe'nin salondaki antrenmanından kareler

13Fenerbahçenin salondaki antrenmanından kareler
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Fenerbahçe'nin salondaki antrenmanından kareler

14Fenerbahçenin salondaki antrenmanından kareler
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Fenerbahçe'nin salondaki antrenmanından kareler

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'dan harika asist

Fenerbahçe'nin gelecekteki yıldız adaylarından 16 yaşındaki genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz, idman maçında attığı ara pasla sosyal medyada adından söz ettirdi.

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