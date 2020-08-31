Fenerbahçe Antalyaspor maçı ile yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bu yıl 21 takımın mücadele edeceği Süper Lig'de daha güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yeni transferleri ile sahada olacak. Geçtiğimiz yılın üstünde bir başarı grafiği elde etmek isteyen Antalyaspor ise güçlü rakibi karşısında son durumunu gözden geçirecek. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Antalyaspor karşılaşması, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.