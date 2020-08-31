Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
FenerbahçeAntalyaspor maçı ile Land of Legends Turnuvasında heyecan devam ediyor. Süper Lig öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ve Antalyaspor, Land of Legends adıyla düzenlenen turnuvada mücadele edecek. Beşiktaş ve Sivasspor'un da yer aldığı turnuvada, sezon öncesi eksikliklerini değerlendirecek olan Fenerbahçe ve Antalyaspor, taraftarlar tarafından da yakından takip edilecek. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler
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Fenerbahçe Antalyaspor maçı ile yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bu yıl 21 takımın mücadele edeceği Süper Lig'de daha güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yeni transferleri ile sahada olacak. Geçtiğimiz yılın üstünde bir başarı grafiği elde etmek isteyen Antalyaspor ise güçlü rakibi karşısında son durumunu gözden geçirecek. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Antalyaspor karşılaşması, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe ile hazırlık maçı öncesi son çalışmasını İstanbul'da gerçekleştirdi.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmandan sonra kamp yaptığı otele geçen kırmızı-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.
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Fenerbahçe bir günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni transfer Enner Valencia takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma oynadı ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
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Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Enner Valencia da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.