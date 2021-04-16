Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zamana ertelendi? Fenerbahçe - Anadolu Efes maçında koronavirüs şoku!
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ertelendi. ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında 16 Nisan Cuma günü oynanması beklenen Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ileri bir tarihe alındı. Sarı-lacivertlilerdeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmesi kararlaştırılan Fenerbahçe - Anadolu Efes maçının tarihi, son dakika açıklamanın ardından sporseverlerin gündemine geldi. Fenerbahçe Beko'da pozitif vaka sayısı 7'ye yükselmişti. Gözler şimdi karşılaşmanın yeni tarihinde. Peki, Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak? İşte, Fenerbahçe - Anadolu Efes karşılaşması ile ilgili merak edilen bilgiler.
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Fenerbahçe - Anadolu Efes maçının ne zaman oynanacağı, son açıklamanın ardından gündeme geldi. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bugün yapılan açıklamada koronavirüs vaka sayısının 7'ye yükseldiği bildirilmişti. ING Basketbol Süper Ligi'nde bu akşam 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşması vakalar nedeniyle ertelendi. Fenerbahçe - Anadolu Efes karşılaşmasının yeni tarihi ise henüz belli olmadı.
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FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?
Türkiye Basketbol Federasyonun Fenerbahçe - Anadolu Efes karşılaşmasının yeni tarihini henüz duyurmadı. ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak olan maçın tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
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VAKA SAYISI 7'YE ÇIKMIŞTI
Fenerbahçe Beko'da yapılan koronavirüs testleri sonucunda pozitif vaka sayısı 7'ye yükseldi.
Resmi açıklama şöyle;
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Fenerbahçe bu akşam ligde Anadolu Efes ile karşılaştı. Sarı lacivertliler Euroleague son 16 maçında ise 5 gün sonra Rusya'da CSKA Moskova ile karşılaşacak.
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PLAY-OFF PROGRAMI BELLİ OLDU
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun maç programı belli oldu.
Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımların mücadele edeceği ve 3 galibiyete ulaşacak ekiplerin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off'ta ilk maçlar, 20-21 Nisan'da oynanacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren ve 6. basamaktaki İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşen Anadolu Efes, çeyrek finalde ilk maçını 20 Nisan Salı günü İstanbul'da yapacak.
Ligde 34 hafta süren normal sezon sonunda 7. basamakta yer alan ve 2. sıradaki Rusya ekibi CSKA Moskova'nın rakibi olan Fenerbahçe Beko ise çeyrek finalde ilk karşılaşmasına 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda çıkacak.
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Anadolu Efes'in maç programı:
- 20 Nisan Salı:
20.00 Anadolu Efes-Real Madrid
- 22 Nisan Perşembe:
20.00 Anadolu Efes-Real Madrid
- 27 Nisan Salı:
22.00 Real Madrid-Anadolu Efes
(Gerekmesi halinde 4. maç 29 Nisan'da Madrid'de, 5. karşılaşma ise 4 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak
Fenerbahçe Beko'nun maç programı:
- 21 Nisan Çarşamba:
20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko
- 23 Nisan Cuma:
20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko
- 28 Nisan Çarşamba:
20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova
(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)