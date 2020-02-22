Fenerbahçe aleyhine çaldığı düdüklerle tanınan hakem Luigi Lamonica, Yunanistan'da saldırıya uğradı!

EuroLeague'de 2016 yılında Fenerbahçe Beko, Berlin'de CSKA Moskova ile karşılaşmış, Rus ekibine karşı farkı eritse de İtalyan hakem Luigi Lamonica'yı geçememişti.O maçtan sonra Fenerbahçe taraftarları, İtalyan hakemin bulunduğu maçlarda protestolarda bulunmuştu.Fenerbahçe aleyhine yaptığı kritik hatalarla sarı lacivertli taraftarları çileden çıkartan Lamonica, Yunanistan'da oynanan Panathinaikos - Barcelona maçından sonra saldırıya uğradı.Yunan taraftarlar, Barcelona'ya yenildikleri maçın ardından Lamonica'nın yolunu kestiler ve İtalyan hakeme saldırarak hastanelik ettiler. Panathinaikos'un maçlarını oynadığı OAKA salonunun 5 kilometre uzaklığında saldırı meydana gelirken motorsikletçi saldırganlar, Luigi Lamonica'nın bulunduğu taksinin önünü kesti. Bir anda motordan inen kimliği belirlenemeyen saldırganlar, taksinin camlarını parçalarken Lamonica, kırılan cam kırıkları nedeniyle yaralandı.Lamonica, polis eskortu eşliğinde hastaneye kaldırıldı, ardından da hotele yine polislerle beraber döndü. EuroLeague yönetiminden Nikolaos Pitsilkas, polislerle birlikte bu sabah Lamonica'yı havalimanına götürürken yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler. Lamonica'nın ciddi bir durumu olmadığı, sadece cam kırıkları nedeniyle vücudunda kesikler olduğu belirtildi. Tecrübeli hakeme saldıranların ise kimliği henüz belirlenemedi.