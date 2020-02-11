Fenerbahçe-Alanyaspor maçının bilançosu: VAR hakemlerine ceza!

"Bu hayatta her zaman başarı ve dürüstlüğün paylaşıldıkça çoğaldığına inanmışımdır. Bugünki pozisyonda da aynı şekilde topun bana çarptığını söyleyerek üzerime düşeni yaptığım kanaatindeyim. Mesaj atan, destekleyen, yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Bu tür davranışların Türk futbolunda yayılması ve her takıma hakkının verilmesi en büyük temennimdir. Hep Birlikte Daha İyiye..."