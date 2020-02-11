Fenerbahçe-Alanyaspor maçının bilançosu: VAR hakemlerine ceza!
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR kayıtları dinlendi, kusurlu olanlar tespit edildi.
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Spor Arena - Ali Naci KÜÇÜK | Süper Lig’de dün belki de bir ilk yaşandı...
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MHK Başkanı Zekeriya Alp ve yardımcıları, TFF Başkanı Nihat Özdemir’den izin alarak, tartışmalı Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının hem VAR görüntülerini izlediler, hem de hakem ve VAR odası arasındaki konuşmaları dinlediler.
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Hakemlerle de tek tek görüşen MHK Başkanı Zekeriya Alp, gerekli raporu hazırladıktan sonra Nihat Özdemir’le görüştü.
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Raporda, VAR kayıtları ve konuşmalarda, hakemleri zor duruma sokacak bir unsura rastlanmadı.
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ÇOK KRİTİK İKİ POZİSYON
Bununla beraber raporda, Alanya’nın kazandığı ilk penaltı öncesi hakem Ümit Öztürk’ü görüntü izlemeye çağıran VAR Hakemi Serkan Tokat ve AVAR Hakemi Kemal Yılmaz kusurlu bulundu.
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Yine raporda, Tokat ve Yılmaz’ın, Alanyasporlu Mustafa’nın eline topun çarptığı pozisyonda Öztürk’ü görüntüyü izlemesi için davet etmesi gerektiği belirtildi.
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Bu raporun ışığında, VAR ve AVAR hakemlerine ağır ceza verileceği öğrenildi.
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'BU POZİSYONDA VAR'A GİTMELİYDİ'
MHK Başkanı Zekeriya alp’in raporuna göre, 88’de Mustafa Pektemek’in eline top gelen bu pozisyonda VAR odası, hakemi görüntüleri izlemek için davet etmeliydi.
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Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, 1-1 berabere kaldıkları Alanyaspor mücadelesinin ardından çarpıcı ifadeler kullanmıştı.
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Ozan Tufan, karşılaşmanın son dakikalarında Mustafa Pektemek'in eline çarpan topun penaltı olduğunu vurgulamıştı.
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Yetenekli futbolcu, Mustafa Pektemek'in de topun eline çarptığını kabul ettiğini aktarmıştı.
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''Mustafa Pektemek de 'Benim elime çarptı' diyor. Hakem devam ediyor. Alanyaspor oyuncusu 'Elime çarptı' diyorsa ve hakem VAR'a bakmıyorsa bunun sorumlusu biz değiliz.''
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MUSTAFA PEKTEMEK'TEN İTİRAF
Fenerbahçe - Alanyaspor maçında en çok tartışılan pozisyonun kahramanı Mustafa Pektemek'ten itiraf gibi açıklama gelmişti.
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"Bu hayatta her zaman başarı ve dürüstlüğün paylaşıldıkça çoğaldığına inanmışımdır. Bugünki pozisyonda da aynı şekilde topun bana çarptığını söyleyerek üzerime düşeni yaptığım kanaatindeyim. Mesaj atan, destekleyen, yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Bu tür davranışların Türk futbolunda yayılması ve her takıma hakkının verilmesi en büyük temennimdir. Hep Birlikte Daha İyiye..."