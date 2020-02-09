Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından: 'Bu böyle gitmez!'

Bu sezon Alanya 20’nci haftaya kadar hiç penaltı kazanamıyor. Cisse, geçen hafta ilk penaltıyı gole çeviriyor. Dün de kullandığı üç penaltının ikisini kaçırıyor (biri tekrarlatılıyor). Cisse’nin burada 8’de 2 penaltı istatistiğiyle oynaması kadar enteresan olan bir başka veri de şu: Aralık 2014-Kasım 2018 arasındaki 4 yılda yalnızca 1 penaltı kullanmış (o da Çin’de). Yani Alanya, son 4 yılda 1 penaltı kullanmış bir oyuncuya ısrarla penaltı görevini veriyor.