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Futbol
Haber Giriş: 09 Şubat 2020 - 08:01, /

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından: 'Bu böyle gitmez!'

Fenerbahçe - Alanyaspor maçını Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve İlker Yasin değerlendirdi.

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Oldukça tartışmalı geçen ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçını Uğur Meleke ve İlker Yasin değerlendirdi...

2UĞUR MELEKE: FENERBAHÇENİN ELİ ZAYIF

UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE'NİN ELİ ZAYIF

Fenerbahçe’yi yenen Trabzon’un kulübesinde Sturridge-Guilherme vardı. Başakşehir’in son kulübesinde Gulbrandsen-Aleksic, Beşiktaş’ta Boateng-Lens-Güven oturuyorlar. Bütüncül bir kadro kıyası değil bu. Ancak sadece kulübedeki hücum kozları dikkate alındığında, Fenerbahçe’nin eli zayıf.

3BİR WEBO DEĞİL

'BİR WEBO DEĞİL'

Eğer sahaya çıkan takımla çare üretemiyorlarsa, kulübeden maçın öyküsünü değiştirecek gol silahı çıkmıyor. Yanal’ın Mevlüt’e çok güvenmediği ortada. Bir Webo’2014 değil.

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AVCI’NIN TAKIMI GİBİ

Dün de ana planla çözüm üretemedikleri bir gündü Fenerbahçe için. Erol Bulut-Abdullah Avcı tedrisatı üstünden de okuyabilirsiniz görüntüyü. Alanya’nın forma rengi kadar oyununun da Abdullah Avcı Başakşehir’ine benzemesinden de. Gerçek şu ki Fenerbahçe, dakikalar geçtikçe direnç kazanan savunmaları çözmekte güçlük çekiyor.

5DÖRT YILDA BİR PENALTI

DÖRT YILDA BİR PENALTI

Cisse, Süper Lig’de ilk olarak geçen sezon Malatya maçında penaltı kaçırıyor. Sonra Kayseri’ye atamıyor. Ardından Erzurum’a karşı iki penaltı birden kaçırıyor. Geçen yılki istatistiği 5’te 1...

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Bu sezon Alanya 20’nci haftaya kadar hiç penaltı kazanamıyor. Cisse, geçen hafta ilk penaltıyı gole çeviriyor. Dün de kullandığı üç penaltının ikisini kaçırıyor (biri tekrarlatılıyor). Cisse’nin burada 8’de 2 penaltı istatistiğiyle oynaması kadar enteresan olan bir başka veri de şu: Aralık 2014-Kasım 2018 arasındaki 4 yılda yalnızca 1 penaltı kullanmış (o da Çin’de). Yani Alanya, son 4 yılda 1 penaltı kullanmış bir oyuncuya ısrarla penaltı görevini veriyor.

7SIOPIS-BAKASETAS MODELİ

SIOPIS-BAKASETAS MODELİ

Sezon başından beri Alanya orta sahasında iki Yunan, anahtar rol oynuyorlar. Temmuz’da da kaleme almıştım, Siopis-Bakasetas transferleri, Süper Lig için doğru model. Alanya bu iki transferi toplam 1,2 milyona yaptı; şu ana kadar Bakasetas 20, Siopis 19 maçta oynadılar. Toplam 13 gol katkıları var.

8GARANTİLİ İKİ ADAM

GARANTİLİ İKİ ADAM

Yaşları 25-26. Yunanistan’ın orta sınıfı AEK-Aris’ten geliyorlar. İkisi de Alanya’ya gelmeden önce milli takımda kısıtlı süreler almışlardı, Bakasetas artık direkt ilk 11 oyuncusu. Ölçümlemenin zor olduğu Afrika liglerinden, iniş-çıkış ustası oyuncular almaktansa, senin turnuvana benzeyen Yunan Ligi’nden performans garantili iki adam almak. Bence doğru seçim.

9UZAKTAN ŞUT DENEMEDİLER

UZAKTAN ŞUT DENEMEDİLER

Fenerbahçe dün yüzde 70’le topla oynadı. Şutlarda 15’e 5, kornerlerde 5-2 üstünlük kurdu. Rakibinin iki katından fazla pas yaptı. Evet, Alanya bir şema takımı, kırılgan değiller. Sağlam bir organizasyonları var. Orta sahada Ozan’a özellikle baskı yaptılar, 8 top kaybettirdiler. Bulut’un Salih/Ceyhun değişikliği sertliği artırdı. Ancak Fenerbahçe’nin de ceza alanı dışından sadece 2 şut denemesi olduğunun altını çizmek gerek (ikisi de Gustavo’yla).

10CAULKER NEDEN BURADA

CAULKER NEDEN BURADA?

Kariyerinin büyük bölümü Premier Lig’de geçmiş, bonservisine iki kez 8 haneli meblağlar ödenmiş. Klopp tarafından Liverpool’a getirilmiş, İngiltere milli takımı forması giymiş. Üstelik henüz sadece 28 yaşında. Öyleyse bu Caulker neden şimdi Alanya’da diye düşünmüş olabilirsiniz. Sebebi, bir dönem yaptığı kötü tercihler. Alkol, kumar ve gece hayatı problemleri nedeniyle futboldan kopması ve şimdi Alanya’da kendine sıfırdan, yepyeni bir hayat kurması.

11İLKER YASİN: BENCE PENALTI DEĞİL

İLKER YASİN: 'BENCE PENALTI DEĞİL'

VAR uygulamasının futbola katkı yapmayacağına en baştan beri inanan biriyim. Hele bizim gibi ülkelerde futbolu kaosa götürdüğü gerçek. Kural, “Topun ele çarpması penaltıdır” demez. Jailson’un bana göre eline çarpan top bana göre penaltı değil.

12TEKRAR KARARI DOĞRU

'TEKRAR KARARI DOĞRU'

Yeni kural uygulamalarında, elin açık olması itibarıyla topun ele çarpmasına penaltı veriliyor. Jailson topu görmedi bile, nasıl eliyle dokunsun. Ama hakemin yanlış verdiği penaltı kararını tekrarlatması doğru.

13KONTROLSÜZ BİR FUTBOL

KONTROLSÜZ BİR FUTBOL

Bu sezon hakemleri konuşmaktan, yazmaktan, demeç üstüne demeç yağdırmaktan, suçlamalardan, kollama ihbarlarından başka yaptığımız bir şey yok. Bu böyle gitmez. Son Başakşehir ve Trabzon maçlarının coşkulu ve iyi futbol oynayan takımı F.Bahçe dün maça heyecanlı ama kontrolsüz bir futbolla başladı. Ve maçın tamamında dominant olamadı. Bunda, çok iyi kadrosu olan ve ligde zirve hesabıyla son 5 maçını kazanan Alanya’nın oyun anlayışı ve saha parselasyonu etkiliydi.

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Maçın başında Bakasetas’ın vuruşunda mutlak golü kurtaran kaleci Altay oyunun genelinde F.Bahçe’nin iyilerindendi. Riski göremezsen ilerleyemezsin. Kaplumbağalar bile önünü görmek için boynunu dışarı çıkarmak zorundadır. İkinci yarı risklerle öne çıkan F.Bahçe’nin geri hatlarında Alanya istediği boşlukları bularak kontratak yapmaya başladı. F.Bahçe bütün hatlarıyla yüklenirken 53. dakikada siopis’in Rodrigues’i düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Kruse’nin gole çevirmesi durumu 1-1 yaptı. Bir dakika sonra Muriç ikinci gole çok yaklaştı. Ve 5 dakika sonra ise Alanya ikinci penaltısını kazandı.

15DİSİPLİN KAYBOLDU

DİSİPLİN KAYBOLDU

F.Bahçe'nin stoper sorunlarını bilmeyen yok. Jailson, Campos’u düşürerek Alanya’ya ikinci penaltıyı kazandırdı ama Cisse bundan yararlanamadı. Geride kalan 30+5 dakikada Fenerbahçe’de oyun disiplini kayboldu, riskler alındı, Alanya’nın kontratakları başladı. Gustavo’nun sahaya kalbini koyduğu bu dakikalarda Fenerbahçe 87. dakikada yine Muriç’le galibiyet golüne bir kez daha yaklaştı.

16MURIQIE ALTERNATİF LAZIM

MURIQI'E ALTERNATİF LAZIM

İkinci yarıda Ersun Yanal, Deniz, Ferdi, Mevlüt gibi oyuncuları sahaya sürerek ikinci golü bulmaya çok çalıştı. F.Bahçe, gol için Vedat Muriç için alternatifler aramalı. Kenardan sürekli Vedat’a şişirilen toplar artık sıkı tedbir alınan bu oyuncuya gelmiyor bile. Mourinho “Tek santrfor oynarım, onu hareketlendirerek boşalttığı alanlara kenardan ve geriden adamlar sokarım” der. Rodrigues, Ozan, Tolga (Deniz) bu gol hamlelerini yapamadılar. Sadece Kruse’nin üç etkili dalışı gol dalışı vardı.

17FENERBAHÇE ÇOK YARALI TARAF

FENERBAHÇE ÇOK YARALI TARAF

Rodrigues’in neden bu kadar yavaş olduğunu anlayamadım. Karşısındaki Onur mu çok etkiliydi? Dün görüldü ki stoper sorunu çözülmemiş. serdar tamam ama yanındaki yama hep patlayacak. Alanya gücü belli olan bir takım. Oturmuş kadrosu, iyi de bir teknik direktörü var. Hafta içerisinde G.Saray’ı 2-0 yenerken de görüldü bu tablo. Üç penaltı kararının damga vurduğu gecede hakemi konuşmanın kimseye yararı yok. Zirveye oynayan iki takım da ikişer puan kaybetti. Ama F.Bahçe çok yaralı olan taraf.

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