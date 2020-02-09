Haber Giriş: 09 Şubat 2020 - 08:01,
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından: 'Bu böyle gitmez!'
Fenerbahçe - Alanyaspor maçını Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve İlker Yasin değerlendirdi.
Oldukça tartışmalı geçen ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçını Uğur Meleke ve İlker Yasin değerlendirdi...
UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE'NİN ELİ ZAYIF
Fenerbahçe’yi yenen Trabzon’un kulübesinde Sturridge-Guilherme vardı. Başakşehir’in son kulübesinde Gulbrandsen-Aleksic, Beşiktaş’ta Boateng-Lens-Güven oturuyorlar. Bütüncül bir kadro kıyası değil bu. Ancak sadece kulübedeki hücum kozları dikkate alındığında, Fenerbahçe’nin eli zayıf.
'BİR WEBO DEĞİL'
Eğer sahaya çıkan takımla çare üretemiyorlarsa, kulübeden maçın öyküsünü değiştirecek gol silahı çıkmıyor. Yanal’ın Mevlüt’e çok güvenmediği ortada. Bir Webo’2014 değil.
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