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Hürriyet
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Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 18:45 | 

Fenerbahçe 4-0 Antalyaspor

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir diğer Süper Lig ekibi Antalyaspor ile The Land Of Legends Cup kapsamında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım maçı 4-0 kazandı.

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Fenerbahçe, The Land of Legens Cup kapsamında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

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Sarı-lacivertliler, Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı hazırlık maçında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin diğer golünü Caner Erkin kaydetti.

3FENERBAHÇENİN İLK 11İ
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FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey

4ANTALYASPOR KADROSU
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ANTALYASPOR KADROSU

İLK 11: Boffin, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel.YEDEKLER: Enes, Ferhat, Nuri, Mevlüthan, Kaan, Cengiz, Harun, Adem, Gökdeniz, Cenk, Harun, Sergen.

5Fenerbahçe 4-0 Antalyaspor
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Fenerbahçe 4-0 Antalyaspor

GOLLER: 29', 41' ve 82' Thiam, 64' Caner Erkin(P)

6İlk yarı sonucu: 2-0
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İlk yarı sonucu: 2-0

GOLLER: 29' ve 41' Mame Thiam

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