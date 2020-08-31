Fenerbahçe 4-0 Antalyaspor

Fenerbahçe, The Land of Legens Cup kapsamında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.Sarı-lacivertliler, Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı hazırlık maçında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin diğer golünü Caner Erkin kaydetti.Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, FreyİLK 11: Boffin, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel.YEDEKLER: Enes, Ferhat, Nuri, Mevlüthan, Kaan, Cengiz, Harun, Adem, Gökdeniz, Cenk, Harun, Sergen.GOLLER: 29', 41' ve 82' Thiam, 64' Caner Erkin(P)GOLLER: 29' ve 41' Mame Thiam