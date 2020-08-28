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Hürriyet
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Spor Arena
Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 12:49 | 

Fenerbahçe 1 - 1 Alanyaspor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında Alanyaspor'la karşı karşıya geldi.

2FENERBAHÇENİN İLK 11İ
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FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe sahaya Altay, Gökhan, Zanka, Sadık, Caner, Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam 11'i ile çıktı.

3EKSİKLER
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EKSİKLER

Fenerbahçe'de yeni transfer Sinan Gümüş yedekler arasında yer alırken, Novak, Vedat Muriqi, Tolgay Arslan, Dirar ve Lemos ise kadroda yer almadı.

4ALANYASPOR İLK 11İ
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ALANYASPOR İLK 11'İ

Alanyaspor ise Marafona, Ahmet Gülay, Davidson, Efecan Karaca, Salih Uçan, Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu, Juanfran, Fatih Aksoy, Caulker, Ceyhun Gülselam kadrosuyla mücadele etti.

5MAÇTA ERKEN GOL 0-1
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MAÇTA ERKEN GOL! 0-1

Alanyaspor 7. dakikada Salih Uçan ile öne geçti. Kaleye uzak bir noktadan orta açan Salih'in vuruşu doğrudan ağlara gitti.

6CANER SARI KART GÖRDÜ
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CANER SARI KART GÖRDÜ

Caner Erkin maçın 25. dakikasında hakeme itirazdan sarı kart gördü.

7ASİST THIAM, GOL FERDİ
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ASİST THIAM, GOL FERDİ

38. dakikada Alanyaspor savunmasından çıkarken topu kapan Caner Erkin, Thiam'ı gördü. Thiam'ın pasında Ferdi Kadıoğlu attığı golle durumu 1-1 yaptı.

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Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna dahil olan isimler Ozan Tufan, Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Michael Frey oldu. Tolga Ciğerci, Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Mame Thiam ise kenara geldi.

9GARRY RODRIGUES SAKATLANDI
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GARRY RODRIGUES SAKATLANDI

63'te Garry Rodrigues sakatlanarak yerini Zajc'a bırakmak zorunda kaldı. Altay'ın yerine Harun, Gustavo'nun yerine Jailson, Mert Hakan Yandaş'ın yerine ise Sinan Gümüş oyuna dahil oldu.

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İkinci yarıda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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