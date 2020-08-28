Fenerbahçe 1 - 1 Alanyaspor

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında Alanyaspor'la karşı karşıya geldi.Fenerbahçe sahaya Altay, Gökhan, Zanka, Sadık, Caner, Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam 11'i ile çıktı.Fenerbahçe'de yeni transfer Sinan Gümüş yedekler arasında yer alırken, Novak, Vedat Muriqi, Tolgay Arslan, Dirar ve Lemos ise kadroda yer almadı.Alanyaspor ise Marafona, Ahmet Gülay, Davidson, Efecan Karaca, Salih Uçan, Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu, Juanfran, Fatih Aksoy, Caulker, Ceyhun Gülselam kadrosuyla mücadele etti.Alanyaspor 7. dakikada Salih Uçan ile öne geçti. Kaleye uzak bir noktadan orta açan Salih'in vuruşu doğrudan ağlara gitti.Caner Erkin maçın 25. dakikasında hakeme itirazdan sarı kart gördü.38. dakikada Alanyaspor savunmasından çıkarken topu kapan Caner Erkin, Thiam'ı gördü. Thiam'ın pasında Ferdi Kadıoğlu attığı golle durumu 1-1 yaptı.Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna dahil olan isimler Ozan Tufan, Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Michael Frey oldu. Tolga Ciğerci, Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Mame Thiam ise kenara geldi.63'te Garry Rodrigues sakatlanarak yerini Zajc'a bırakmak zorunda kaldı. Altay'ın yerine Harun, Gustavo'nun yerine Jailson, Mert Hakan Yandaş'ın yerine ise Sinan Gümüş oyuna dahil oldu.İkinci yarıda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.