Fedor Smolov, corona virüs (koronavirüs) karantinasına uymadı ve 18 yaşına giren nişanlısı için Rusya'ya gitti!
İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'nun Rus forveti Fedor Smolov, ülkedeki corona virüs karantinasına uymadı ve 18 yaşına giren nişanlısının doğum günü için özel jetiyle Rusya'ya gitti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Rus futbolcu, corona virüs nedeniyle 12 bin kişinin hayatını kaybettiği İspanya'daki karantina kurallarını hiçe saydı.
2
Smolov, 18 yaşına giren nişanlısını görmek için tüm kuralları deldi ve tepki çekti.
3
Eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in torunu olan 18 yaşındaki nişanlısı Maria Yumasheva'yı görmek için Rusya'ya kaçan Smolov, bunun için ayrıca özel bir jet kiraladı.
4
Smolov, 18 yaşına giren Maria Yumasheva'yı ziyaret etmek istediğini belirtip Celta Vigo yönetiminden izin istedi ancak İspanyol ekip, bu isteği geri çevirdi. Smolov, buna rağmen uyarıları dinlemedi ve Rusya'ya gitti.
5
İzin almadan nişanlısını görmeye giden Smolov, İspanya'ya döneceğini yönetime bildirse de bu sorumsuzluğunun ağır bir cezası olacak. Celta Vigo'nun golcü oyuncuya yüksek bir para cezası vermesi bekleniyor.
6
Rus forvet, konu hakkında açıklamalarda bulunurken ''Sağlık durumum gayet iyi. Sadece nişanlımın 18. yaş gününde yanında olmak zorunda hissettim.'' sözlerini kullandı.
7
Geçtiğimiz günlerde Sırp futbolcu Aleksandar Prijovic, Sırbistan'daki karantina kurallarını çiğnemiş ve 3 ay ev hapsi cezası almıştı...
8
Smolov, Maria Yumasheva ile 17 yaşında nişanlanmış ve bunun için de tepki çekmişti. Celta'nın Rus futbolcu ile yollarını ayırabileceği bile konuşuluyor.
9
Maria Yumasheva, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya'nın ilk devlet başkanı olan Boris Yeltsin'in torunu...
10
Cellta Vigo'da geçtiğimiz günlerde de Danimarkalı futbolcu Sisto, izinsiz olarak ülkesine gitmişti.
11
İspanya'da 120 binin üzerinde corona virüs vakası bulunurken dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke İspanya...
12
Rusya cephesinden ise konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi...