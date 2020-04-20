Ülkeyi ayağa kaldıran sözler: Mezarını kazan kişi olmak istemem
Corona virüsün (koronavirüs) en çok etkilediği İtalya'da ölü sayısı 23 bini geçmiş durumda... Ancak İtalya Futbol Federasyonu, bu felaket tabloya rağmen yaptığı açıklamalarla ülkeyi karıştırdı. İşte detaylar...
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Spor Arena Dış Haber | Corona virüs (koronavirüs) salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.
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Salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da da tablo her geçen gün kötüleşiyor.
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Son açıklanan rakamlara göre İtalya'da vaka sayısı 178 binin üzerinde, 23 binden fazla kişi ise hayatını kaybetmiş durumda...
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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ise ülkede durum bu halde olmasına rağmen futbolun devam etmesi gerektiğini açıkladı.
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ENDİŞELERİ ANLAMIYORUM
Rai'ye konuşan Gravina, 9 Mart'tan bu yana askıda olan ligle ilgili olarak "Bilim Kurulu, spor bakanlığına sporcuların sağlığını garanti eden bir protokol sundu. Endişeleri anlamıyorum.
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FUTBOLUN MEZARINI KAZAN KİŞİ OLMAK İSTEMEM
Futbol, 5 milyon Euro'luk bir pazar. Bunu durdurmak bir felaket. Ligin tamamlanmaması çok büyük kayıplara yol açabilir. İtalyan futbolunun mezarını kazan kişi olmak istemem. Futbolu savunmalıyım.
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Tüm tedbirlerle futbol yeniden oynanmalı. Sezonu iptal etmek hükümete bıraktığım bir sorumluluk. Böyle bir kararı tek başıma alamam" ifadelerini kullandı.
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UMURSAMAZ, PARAGÖZ
Gravina'nın bu sözleri İtalya'yı karıştırırken, birçok kesim federasyon başkanı umursamaz ve paragöz olarak nitelendirdi.