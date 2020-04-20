Ülkeyi ayağa kaldıran sözler: Mezarını kazan kişi olmak istemem

FUTBOLUN MEZARINI KAZAN KİŞİ OLMAK İSTEMEM Futbol, 5 milyon Euro'luk bir pazar. Bunu durdurmak bir felaket. Ligin tamamlanmaması çok büyük kayıplara yol açabilir. İtalyan futbolunun mezarını kazan kişi olmak istemem. Futbolu savunmalıyım.