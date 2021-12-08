Fatih Terim'in hastalığı nedir? Lazio maçına gidecek mi? İşte Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, hastaneye kaldırılmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde 9 Aralık Perşembe akşamı deplasmanda Lazio ile karşılaşacak olan Galatasaray'da iki gündür yapılan antrenmanlarda Fatih Terim'in fotoğrafı paylaşılmıyordu. Peki, Fatih Terim'in hastalığı nedir? İşte Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşadığı mide bağırsak sistemi sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 68 yaşındaki teknik adam, bir süredir yaşadığı mide bağırsak sorunu sebebiyle hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu belirtildi.