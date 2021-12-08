Spor Arena Haber Giriş: 08 Aralık 2021 - 14:57 | 08 Aralık 2021 - 14:57

Fatih Terim'in hastalığı nedir? Lazio maçına gidecek mi? İşte Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, hastaneye kaldırılmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde 9 Aralık Perşembe akşamı deplasmanda Lazio ile karşılaşacak olan Galatasaray'da iki gündür yapılan antrenmanlarda Fatih Terim'in fotoğrafı paylaşılmıyordu. Peki, Fatih Terim'in hastalığı nedir? İşte Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler...