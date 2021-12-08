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GeriSpor Fatih Terim'in hastalığı nedir? Lazio maçına gidecek mi? İşte Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler
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Spor Arena
Haber Giriş: 08 Aralık 2021 - 14:57 | 

Fatih Terim'in hastalığı nedir? Lazio maçına gidecek mi? İşte Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, hastaneye kaldırılmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde 9 Aralık Perşembe akşamı deplasmanda Lazio ile karşılaşacak olan Galatasaray'da iki gündür yapılan antrenmanlarda Fatih Terim'in fotoğrafı paylaşılmıyordu. Peki, Fatih Terim'in hastalığı nedir? İşte Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler...

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşadığı mide bağırsak sistemi sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 68 yaşındaki teknik adam, bir süredir yaşadığı mide bağırsak sorunu sebebiyle hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu belirtildi.
2LAZİO MAÇINA GİDECEK Mİ

LAZİO MAÇINA GİDECEK Mİ?

Galatasaray'da Fatih Terim, bugün kontrolden geçtikten sonra Lazio maçı için İtalya'ya gitme kararı aldı. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Terim takımdan ayrı olarak İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ni kullanarak kafileye katıldı.
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Fatih Terim, Ağustos 2019'da belindeki rahatsızlık sebebiyle de fıtık ameliyatı olmuştu.
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