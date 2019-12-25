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GeriFutbol Fatih Terim'in en dikkat çeken 15 tweeti
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Futbol
Spor Arena / Araştırma
Haber Giriş: 25 Aralık 2019 - 15:21, /

Fatih Terim'in en dikkat çeken 15 tweeti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter'da her zaman gündem belirleyen paylaşımlarda bulundu...

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı ekipte son 2 yılda attığı tweetlerle gündem yarattı.

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''Nerede kalmıştık?'' diye başlayan Twitter serüveninde Fatih Terim, son olarak maalesef Twitter'dan corona virüse yakalandığını açıkladı...

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Terim, paylaşımlarında bazen tepki gösterirken bazen de esprili mesajlarla güldürdü. Galatasaray taraftarlarına seslenmek için Twitter'ı kullanan tecrübeli teknik adam, rakiplerine göndermelerde bulunmayı da ihmal etmedi.

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Attığı her tweetle onbinlerce beğeni alan Fatih Terim'in en dikkat çeken 15 tweetini derledik...

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Fatih Terim'in kariyerinden kesitler izliyoruz...

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