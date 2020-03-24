Fatih Terim'in corona virüse yakalanmasının Avrupa basınındaki yankıları!
Galatasaray Teknik Direktörü FatihTerim'in corona virüse yakalandığını açıklaması Avrupa basınında geniş yer buldu.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başta İtalya basını olmak üzere Avrupa'da bu gelişmeye geniş yer verildi.
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SKY ITALIA: "KRONİK HASTALIĞI YOK"
Sky Italia, "Fatih Terim korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Terim'de kronik hastalık bulunmamasına karşın yaşı sebebiyle yüksek risk grubuna dahil edilebilir" ifadeleri yer aldı.
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Ayrıca haberde Terim'in Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdığı, Galatasaray'da büyük başarılar elde ettiği vurgulandı.
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L'EQUIPE: "EMİN ELLERDEYİM"
Fransa'dan L'Equipe, 66 yaşındaki teknik adamın corona virüs testinin pozitif çıktığı ancak tecrübeli teknik adamın "Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin" şeklinde paylaşım yaptığını vurguladı.
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GAZETTE DELLO SPORT: "POZİTİF ÇIKTI"
İtalya basınından La Gazetta dello Sport, "Terim'in testi pozitif çıktı. 66 yaşındaki teknik adam hastaneye kaldırıldı ve sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu. Ayrıca Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın testi de pozitif çıkmıştı" şeklinde haber paylaştı.
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REUTERS: "TEDAVİ GÖRÜYOR"
Reuters de Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi gördüğünü vurguladı.
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MARCA: "TERİM AÇIKLADI"
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca ise bu gelişmeyi, "Fatih Terim, sosyal medya hesabından testinin pozitif olduğunu açıkladı. Terim daha önce ligin devam etmesine karşın oyuncularına izin vermiş ve antrenman yaptırmamıştı" şeklinde duyurdu.
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Ayrıca Fiorentina Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için destek mesajı paylaştı. Fiorentina Kulübü tarafından Fatih Terim'in sosyal medya üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurduğu mesaja yapılan yorumda, "Forza Imperatore" (Haydi İmparator) ifadesi kullanıldı. Mesajda ayrıca tecrübeli teknik direktörün Fiorentina formasıyla fotoğrafına da yer verildi. Fatih Terim, Galatasaray'da yaşadığı üst üste 4 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası zaferinin ardından 2000-2001 sezonunda Fiorentina'nın başına geçmişti.