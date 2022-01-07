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Spor Arena
Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 16:21 | 

Fatih Terim'in cezası ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe maçının son anlarında kırmızı kart görerek ihraç edilen Fatih Terim'e 6 maç ceza verdi. Geçtiğimiz haftalarda PFDK tarafından ceza alan Fatih Terim'in, cezasının ne zaman sona ereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Terim'in cezası ne zaman bitiyor?

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşananlardan dolayı, sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'e tedbire uymama eylemi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ile çift sarı kart görmesi nedeniyle 6 maç men cezası ile 29 bin 500 TL para cezası verdi. İşte, konuya dair son gelişmeler...
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Derbi sonrası ceza alan Fatih Terim, Süper Lig'in ilk yarısını kapattı. Terim, Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında takımının başında yer alamayacak.

Terim, ikinci yarıdan itibaren takımın başında olacak.

3FATİH TERİM NEDEN CEZA ALMIŞTI

FATİH TERİM NEDEN CEZA ALMIŞTI?

NEF Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın son anlarında bir pozisyon sonrası sert bir şekilde Halil Umut Meler'e tepki göstermiş ve ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edilmişti.

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