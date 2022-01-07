Fatih Terim'in cezası ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşananlardan dolayı, sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'e tedbire uymama eylemi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ile çift sarı kart görmesi nedeniyle 6 maç men cezası ile 29 bin 500 TL para cezası verdi. İşte, konuya dair son gelişmeler...