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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 01:13,

Fatih Terim yedek kulübesinde öfke patlaması yaşadı! Son anlarda...

Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Teknik direktör Fatih Terim, maçın son dakikalarında büyük heyecan yaşadı

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Galatasaray'ın Göztepe'yi mağlup ettiği maça teknik direktör Fatih Terim damgasını vurdu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Martin Linnes, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı'yı yedeğe çekti.

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Tecrübeli teknik adam, Göztepe karşısında bu futbolcuların yerlerine Mariano Filho, sakatlığı geçen Ryan Donk ile kırmızı kart cezası biten Sofiane Feghouli'yi sahaya sürdü

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İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, karşılaşmaya Okan Kocuk, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı

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Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray, uzun bir aradan sonra galibiyet elde etti. Ligde yaklaşık 4,5 ay sonra maç kazanan Galatasaray, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonraki ilk galibiyetini de elde etmiş oldu.

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Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

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Sarı-kırmızılı takım, ligin 26. haftasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıktan sonra oynadığı 7 maçta da rakiplerinin gol bulmasını engelleyemedi.

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Ayrıca yedek kulübesinde heyecandan yerinde duramayan Fatih Terim'in maçın son dakikalarında yaşadığı heyecan ise gözlerden kaçmadı.

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Terim, 8 maçlık kötü serinin ardından dün akşam da sürekli gidip gelen maçta zaman zaman öfke patlamaları yaşadı, zaman zaman da gülümsemekten kendini alamadı.

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Fatih Terim'in maç içindeki görüntüsüyle ilgili sarı-kırmızılı taraftarların çok sayıda paylaşımı oldu.

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